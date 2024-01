Membro della Bce: “Non posso immaginare che si parlerà ancora di tagli”

È ipotizzabile che la Banca Centrale Europea decida di non tagliare i tassi nel 2024, afferma Robert Holzmann, governatore della Banca centrale austriaca.

L’inflazione resta una preoccupazione nella zona euro

Copy link to section

In un’intervista con la CNBC al World Economic Forum di Davos lunedì, Holzmann ha detto che coloro che si aspettano un taglio dei tassi in aprile rimarranno “profondamente delusi”.

Il suo commento arriva poco dopo che l’inflazione nella zona euro è stata segnalata al 2,9% per dicembre – in aumento rispetto al 2,4% del mese precedente. Gran parte di tale aumento è legato ai prezzi dell’energia.

Non riesco ancora a immaginare che si parlerà di tagli. Tutto ciò che abbiamo visto nelle ultime settimane punta nella direzione opposta. Quindi, potrei addirittura non prevedere alcun taglio quest’anno.

Negli ultimi trenta giorni l’Euro Stoxx 50 ha perso circa il 2,0%.

https://www.youtube.com/watch?v=NaMOQ1XYBxE

Le tensioni geopolitiche stanno aumentando rapidamente

Copy link to section

Holzmann non vede la possibilità di un taglio dei tassi di interesse a meno che non sia evidente che l’inflazione sta scendendo in modo affidabile verso l’obiettivo del 2,0% della BCE.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

🔴 ECB'S PRESIDENT LAGARDE: I SEE EURO ZONE INFLATION AT 1.9% IN 2025. — FinancialJuice (@financialjuice) January 11, 2024

Lunedì il membro del Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha citato anche la guerra in corso tra Israele e Hamas e le relative tensioni geopolitiche.

I prezzi possono aumentare, ma si rischia anche di cambiare il modo in cui facciamo affari, cambiamenti strutturali, che richiedono più tempo, ma che comportano anche il pericolo di variazioni dei prezzi in futuro.

Sempre oggi, gli esperti di Barclays hanno abbassato le loro aspettative per il prezzo medio del petrolio greggio quest’anno da 93 dollari al barile a 85 dollari, come riportato qui da Invezz.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.