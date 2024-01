Gli asset DeFi di Manta aumentano grazie a LayerBank e Shoebill

Manta, una blockchain modulare relativamente nuova per applicazioni a conoscenza zero, è diventata una delle reti in più rapida crescita al mondo. Secondo DeFi Llama, il Total Value Locked (TVL) della rete nel suo ecosistema DeFi è salito al livello record di 420 milioni di dollari.

Questo valore la rende la decima catena più grande al mondo. Ha persino sovraperformato alcune delle blockchain più conosciute al mondo come Cardano, Cronos, Mantle, EOS, MultiversX e Hedera Hashgraph.

DeFi TVL è una cifra che misura le attività totali detenute in una rete. È una buona misura confrontare se una rete è attiva e se ha qualche utilizzo nel suo ecosistema. Tuttavia, in alcuni casi, la cifra può essere ingannevole, soprattutto quando questi beni provengono da un piccolo gruppo di persone.

LayerBank è la parte più grande dell’ecosistema di Manta. È un protocollo di prestito che ha accumulato oltre 325 milioni di dollari di asset. Questo importo è aumentato di oltre il 13% negli ultimi 7 giorni. Secondo il suo sito web, la rete ha una dimensione di mercato di 480 milioni di dollari con un importo preso in prestito di 58 milioni di dollari.

8 dApp DeFi a Manta hanno un TVL totale di oltre 1 milione di dollari. Oltre a LayerBank, le altre grandi dApp nell’ecosistema sono Shoebill, Quickswap, ApertureSwap e Steer Protocol.

La crescita di Manta sta avvenendo in un momento in cui gli sviluppatori stanno eseguendo i lanci Into the Blue e Manta New Paradigm. Into The Blue premia i suoi utenti con 50 milioni di token MANTA, pari al 5% della supply totale. Per cominciare, Manta è una rete alimentata da blockchain ben note come Celestia, Polygon, Optimism Stack e Polkadot. È supportato da Polychain Capital e Binance. Proprio questa settimana, Binance ha aggiunto la rete al suo launchpool

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.