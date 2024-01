La crescita del PIL reale dell’India è destinata a raggiungere il 7% nell’anno fiscale 25, afferma il governatore della RBI a Davos

Il panorama economico dell’India è destinato a sperimentare una significativa ripresa nel prossimo anno fiscale, come previsto dalla banca centrale del paese, il governatore della Reserve Bank of India Shaktikanta Das.

Intervenendo al World Economic Forum 2024 a NDTV, Das ha previsto una robusta crescita del PIL reale del 7%, abbinata a un tasso di inflazione in fase di moderazione più vicino al livello ideale del 4%.

Questa prospettiva ottimistica emerge mentre l’India si riprende dagli impatti tumultuosi della pandemia di COVID-19 e dai recenti sconvolgimenti geopolitici.

Ripresa economica e crescita

Il percorso dell’India verso la ripresa economica è stato caratterizzato da resilienza e adattabilità. La nazione ha attraversato le sfide della crisi sanitaria globale e delle tensioni geopolitiche, emergendo con una forte traiettoria di crescita.

Das attribuisce questo allo slancio sostenuto delle attività economiche, prevedendo non solo un’impennata temporanea ma un periodo prolungato di crescita.

Questa proiezione di crescita del PIL del 7% per il prossimo anno fiscale segnala l’ingresso dell’India in una fase di espansione economica a lungo termine, distinguendola da molte altre economie ancora alle prese con le conseguenze della pandemia.

Inflazione e politica monetaria

Si prevede che l’inflazione, una preoccupazione fondamentale sia per i politici che per i cittadini, si attesterà in media intorno al 4,5% il prossimo anno, allineandosi strettamente al livello di tolleranza della RBI. Questa moderazione è attribuita a efficaci misure di politica monetaria e a tempestivi interventi governativi.

L’approccio strategico della RBI è stato determinante nel domare le pressioni inflazionistiche, garantendo che rimanessero entro limiti gestibili. Questo equilibrio tra crescita e inflazione sottolinea il ruolo della banca centrale nel promuovere un ambiente economico stabile.

Settori in forte crescita

La crescita economica prevista per l’India è ampia e diversi settori chiave contribuiscono a questa prospettiva positiva. Le condizioni della domanda aggregata rimangono sostenute e si registra un notevole aumento degli investimenti.

Sia le spese in conto capitale del settore pubblico che quello privato sono state fondamentali nel guidare questa crescita. Inoltre, si prevede che il settore agricolo, pietra angolare dell’economia indiana, registrerà risultati migliori nel prossimo anno. La combinazione di questi fattori dipinge il quadro di un’economia a tutto tondo e resiliente, pronta per una crescita sostanziale.

L’India nel contesto globale

Sulla scena globale, l’India rappresenta un’eccezione nel contesto di un diffuso rallentamento della crescita. Mentre altri paesi continuano a lottare con le conseguenze della pandemia e di crisi globali come il conflitto del Mar Rosso, la stabilità macroeconomica dell’India traspare chiaramente.

Questa resilienza posiziona favorevolmente l’India nella gestione delle sfide e delle incertezze globali, contrassegnandola come un attore chiave nel panorama economico globale.

Il ruolo del fintech nella crescita dell’India

Un aspetto interessante della narrazione economica dell’India è il suo fiorente spazio fintech. Innovazioni come la rupia digitale e la piattaforma Unified Payments Interface (UPI) hanno suscitato interesse globale, sottolineando i progressi del Paese nella finanza digitale.

Questi progressi non solo rafforzano il quadro economico interno dell’India, ma la pongono anche in prima linea nell’innovazione finanziaria globale. Le previsioni economiche presentate dal governatore della RBI Shaktikanta Das riflettono un periodo di crescita ottimistica e stabilità per l’India.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.