La MAS di Singapore si oppone agli ETF Spot su Bitcoin; Meme Moguls potrebbe essere un’alternativa?

L’Autorità Monetaria di Singapore (MAS) ha assunto una posizione risoluta contro la quotazione degli ETF spot su Bitcoin, allineandosi alle normative che ritengono le criptovalute asset non idonei per gli ETF. Allo stesso tempo, la recente approvazione degli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti ha suscitato un interesse globale.

Nel frattempo, il progetto Meme Moguls introduce una tipologia di investimento unica; la sua prevendita di MGLS è attualmente in corso. Questo articolo esplora la posizione di MAS e approfondisce la potenziale alternativa presentata da Meme Moguls.

La forte opposizione di MAS agli ETF Spot su Bitcoin

L’autorità di regolamentazione di Singapore ha rilasciato una dichiarazione ferma che vieta la quotazione degli ETF spot su Bitcoin nel paese per gli investitori al dettaglio. La decisione deriva dall’esclusione delle criptovalute, in particolare Bitcoin, come asset idonei per gli ETF ai sensi della normativa di Singapore.

Il MAS ha sottolineato la natura altamente volatile e speculativa del trading di criptovalute, ritenendolo inadatto agli investitori al dettaglio. Nonostante questa restrizione, gli investitori al dettaglio a Singapore hanno un canale per accedere agli ETF spot su Bitcoin attraverso intermediari autorizzati del mercato dei capitali. Questi intermediari, autorizzati dalla MAS per gli investimenti legati al mercato estero, sono obbligati a garantire la divulgazione dei rischi e a condurre valutazioni dell’idoneità del cliente.

La posizione normativa sottolinea l’impegno di MAS nei confronti della protezione degli investitori e si allinea con il suo approccio cauto nei confronti del trading di criptovalute. Questo approccio è particolarmente rilevante in quanto il mercato globale sta registrando un aumento di interesse in seguito alla recente approvazione degli ETF spot su Bitcoin da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti.

Approvazione degli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti

Mentre Singapore mantiene un approccio cauto, la SEC statunitense ha recentemente approvato 11 ETF spot su Bitcoin. Emittenti come Grayscale, BlackRock, Fidelity, Invesco e Ark Invest, in collaborazione con Swiss Crypto 21Shares, sono entrati nel mercato degli ETF. Il lancio di questi ETF ha generato un volume di scambi significativo, con il Bitcoin Trust di Grayscale che ha raggiunto il volume di scambi del primo giorno più alto della storia, superando i 2,3 miliardi di dollari.

Tuttavia, il presidente della SEC Gary Gensler ha rilasciato una dichiarazione cauta, sottolineando che l’agenzia non ha approvato né appoggiato Bitcoin. Gli investitori sono stati invitati a prestare attenzione a causa della miriade di rischi associati a Bitcoin e ai prodotti correlati.

Meme Moguls: offre un’opportunità alternativa?

