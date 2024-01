Mantle EcoFund investe in 6 società ecosistemiche

Mantle, una rete blockchain in rapida crescita con oltre 145 milioni di dollari in asset DeFi, ha svelato i suoi primi investimenti in ecofondi. In una dichiarazione, gli sviluppatori hanno affermato che avrebbero fornito 10 milioni di dollari a sette aziende che costruiranno sulla piattaforma.

Questo finanziamento sarà seguito da un altro investimento di 30 milioni di dollari da parte di Mirana Ventures nei prossimi mesi. Questi investimenti contribuiranno ad aumentare la quota di mercato di Mantle in un settore altamente competitivo nei prossimi mesi.

Gli sviluppatori scelgono Mantle, un roll-up di Ethereum per le sue tariffe significativamente basse, velocità più elevate, elevata scalabilità e sicurezza di livello Ethereum. Secondo il suo sito web, il suo ecosistema sta crescendo rapidamente, con la maggior parte dei progetti nel settore della finanza decentralizzata (DeFI), seguito dalle infrastrutture.

Alcuni dei giocatori più importanti di Mantle sono Agni Finance, Ondo Finance, FusionX Finance e Stargate. Complessivamente, secondo DeFi Llama, questo ecosistema ha un Total Value Locked (TVL) combinato di oltre 145 milioni di dollari. 16 di queste dApp hanno asset per oltre 1 milione di dollari.

I destinatari di questi finanziamenti appartengono a settori chiave. Il commerciante Moe Marshals sta costruendo un hub di liquidità AMM per l’ecosistema. INIT Capital, d’altro canto, aggancia la rete Mantle con il suo mercato monetario liquido. In una nota, il fondatore di INIT Capital ha dichiarato:

“INIT si basa sulla convinzione che la liquidità dovrebbe essere un bene accessibile a tutti, dato che i mutuatari possono costruire strategie innovative con la liquidità. INIT sta cercando di democratizzare l’accesso alla liquidità non solo per gli utenti DeFi, ma anche per i protocolli con ganci di liquidità. “

Butter è uno scambio per speculare sui degeb mentre Renzo consente ricompense composte sicure dallo staking di Ethereum.

La sfida più grande che Mantle dovrà superare è la crescente concorrenza nel settore blockchain. Mercoledì ho scritto che Manta aveva accumulato silenziosamente oltre 430 milioni di dollari in asset poco dopo il lancio. Altri concorrenti degni di nota sono reti come Base, Arbitrum e Optimism.

Il tiro di MNT di Mantle ha reagito moderatamente al rapporto. È scivolato del 16,5% rispetto al suo punto più alto quest’anno, ma rimane del 131% al di sopra del minimo di novembre, conferendogli una capitalizzazione di mercato di oltre 2,2 miliardi di dollari.

