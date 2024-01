Solana (SOL) potrebbe estendere i guadagni oltre i 100 dollari dopo che i rialzisti hanno ritestato il livello chiave, con un’impennata delle altcoin che probabilmente fungerà da catalizzatore positivo. D’altra parte, Pocket Network (POKT) ha registrato una significativa pressione al rialzo nelle ultime 24 ore poiché il prezzo ha raggiunto il livello più alto da maggio 2022.

Ecco una previsione per i due token di criptovaluta e per Pullix (PLX), il nuovo exchange ibrido di criptovalute che sta creando scalpore con la sua prevendita che ha superato i 3,8 milioni di dollari.

Solana (SOL): Franklin Templeton è rialzista su SOL

Le prospettive dei prezzi di Solana suggeriscono che i rialzisti potrebbero ottenere uno slancio sopra i 100$ dopo aver superato la tempesta che ha visto il SOL scendere da oltre 123$ per raggiungere minimi di 87$ l’8 gennaio 2024. Mentre il prezzo di Solana rimane vulnerabile dopo aver ridotto gran parte del picco dell’800%. visto nel 2023, gli analisti sono ottimisti sulle prospettive future della piattaforma blockchain di livello 1.

Perfino il gestore patrimoniale da 1,5 trilioni di dollari Franklin Templeton è rimasto impressionato dalla crescita di Solana durante il quarto trimestre del 2023, che è stata accompagnata da un’attività impressionante. Le aree che probabilmente continueranno a catalizzare la crescita di Solana nel 2024 includono le reti di infrastruttura fisica decentralizzata (DePIN), la finanza decentralizzata (DeFi), le meme coin, NFT e Firedancer, come ha scritto Franklin Templeton in un post su X.

Giovedì mattina SOL veniva scambiato a 101$, in rialzo del 2,7%. Se gli acquirenti si rafforzassero e si mantenessero sopra i 100$, nelle prossime settimane potrebbero puntare al picco superiore a 123$ raggiunto il 25 dicembre.

La speculazione di mercato per più ETF spot dopo che la SEC ha approvato 11 ETF spot su Bitcoin potrebbe rappresentare un fattore positivo per SOL.

Pocket Network (POKT) aumenta in mezzo alle previsioni sulla domanda di RPC

Pocket Network (POKT) è un protocollo che fornisce incentivi per le parti che desiderano eseguire nodi RPC. Le applicazioni decentralizzate (dApp), gli exchange, i wallet Web3 e i mercati NFT attingono alle chiamate di procedura remota mentre interagiscono con i dati blockchain. I nodi RPC sono un fornitore cruciale in questo senso.

Il protocollo RPC decentralizzato di POKT è pronto per una potenziale esplosione della domanda man mano che le richieste di relè di comunicazione dell’intelligenza artificiale (IA) aumentano vertiginosamente.

La capitalizzazione di mercato di Pocket Network ha raggiunto i 376 milioni di dollari, rendendo POKT la 158esima criptovaluta più grande oggi secondo i dati di CoinGecko. L’investitore e analista di criptovalute Andrew Kang afferma che la crescita nel mercato delle reti di calcolo, disponibilità dei dati e esecuzione decentralizzate potrebbe far sì che Pocket Network guadagni ulteriore popolarità.

Con il suo prezzo attualmente a 0,25$ e vedendo un’azione rialzista, è possibile che il prossimo obiettivo possa essere l’area psicologica di 1,00$. Il prezzo POKT è aumentato di oltre il 350% nell’ultimo anno. Tuttavia, rimane ben lontano dal suo massimo storico di 3,11$ raggiunto nel gennaio 2022.

Pullix (PLX) attira i trader con la prevendita che ha raggiunto i 3,8 milioni di dollari

Pullix è una piattaforma exchange ibrida per le criptovalute che mira a riunire una community di utenti desiderosi di esplorare i vantaggi derivanti dalla combinazione delle migliori funzionalità degli exchange centralizzati (CEX) e decentralizzati (DEX).

Al centro della sua funzionalità c’è la necessità di portare l’adozione della DeFi al livello successivo incentivando la comunità a fornire liquidità. Questo approccio significa che gli utenti possono usufruire dell’offerta di self-custodial del modello ibrido e del registro degli ordini on-chain, dell’esecuzione rapida e dei bassi costi di transazione.

Oltre a fornire l’accesso al meccanismo di condivisione delle entrate della piattaforma, il token PLX nativo offrirà al titolare diverse opportunità di guadagno. Puoi guadagnare dallo staking e dallo yield farming, tra i vari vantaggi esclusivi disponibili per i possessori di token PLX.

La prevendita di Pullix è attualmente nella fase 6, con il token al prezzo di 0,08$ dopo essere salito a questo livello dagli 0,04$ della prima fase. La fase attuale è esaurita al 47%, con un mercato in fermento che ha raccolto oltre 10 milioni in questo round. I partecipanti alla prevendita rientreranno in possesso dei propri gettoni al termine della prevendita.

Le previsioni generali per un potenziale rally del mercato rialzista, combinate con un crescente interesse per gli scambi ibridi, potrebbero vedere un aumento significativo dei prezzi di PLX dopo il lancio.

Per saperne di più su questo progetto, visita la pagina di prevendita di Pullix.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.