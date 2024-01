Astar (ASTR) vola mentre la prevendita di Bitbot guadagna terreno: un promettente duo di criptovalute nel 2024

Mentre il mercato delle criptovalute si prende una pausa dopo l’hype per gli ETF Bitcoin recentemente approvati dalla SEC statunitense, due altcoin – Bitbot e Astar (ASTR) – stanno emergendo come contendenti degni di nota per il primo posto tra le altcoin nel 2024.

Bitbot ha recentemente lanciato la prevendita di token BITBOT, offrendo agli investitori l’opportunità di effettuare operazioni per guadagnare monete. Nel frattempo, Astar ha fatto scalpore con il suo impressionante aumento dei prezzi nell’ultimo anno.

Astar (ASTR): un movimento dei prezzi stellare

Attualmente scambiato a 0,1712$, ASTR ha registrato un notevole aumento del 75,18% nell’ultimo mese. Questa crescita aggrava la sua impressionante impennata del 309% negli ultimi 30 giorni, rendendo ASTR uno dei migliori operatori del mercato all’inizio del 2024.

Astar ha creato scalpore nello spazio delle criptovalute per le sue recenti partnership con giganti del settore come Toyota e l’operatore ferroviario giapponese. Oltre alle partnership, la rete Astar si sta preparando anche per l’aggiornamento Astar 2.0, che si è aggiunto ai fattori che hanno catapultato il prezzo ASTR.

L’aggiornamento mira a migliorare le funzionalità della rete, promuovendo le ambizioni di crescita a lungo termine per ASTR.

Collegando l’ecosistema Polkadot con Ethereum e Cosmos, Astar Network funziona come una parachain di Polkadot. Progettato come hub dApp Polkadot multicatena, supporta DeFi, NFT e DAO, consentendo agli sviluppatori di dare priorità allo sviluppo delle applicazioni rispetto ai problemi dell’infrastruttura.

Astar facilita lo sviluppo di applicazioni decentralizzate (dApp) e di soluzioni di livello 2 per gli sviluppatori. Fornisce un’infrastruttura Web3.0 interoperabile, incentivi finanziari, programmi di incubazione e supporto tecnico. Astar mira a offrire soluzioni ottimali supportando EVM, creando una parachain che consente ai contratti intelligenti EVM e WASM di coesistere e comunicare.

Con il sostegno di Binance Labs e Coinbase Ventures, Astar opera su due livelli. Il primo livello utilizza il framework Substrate, mentre il secondo impiega OVM (Optimistic Virtual Machine) per la scalabilità, sottolineando un approccio robusto e versatile.

BITBOT: scatenata la rivoluzione del trading

Mentre Astar fa scalpore con i suoi casi d’uso nel mondo reale, Bitbot, un bot di trading di Telegram, il 17 gennaio ha lanciato la sua prevendita di token BITBOT attirando l’attenzione degli investitori in criptovalute.

Mirato a fornire agli investitori al dettaglio strumenti di livello istituzionale, Bitbot consente agli utenti di assumere il controllo dei propri asset in modo sicuro.

La prevendita di BITBOT ha raccolto un’attenzione significativa nella cripto community. Con una fornitura totale di 1.000.000.000 di token, il 30% dei token disponibili viene distribuito tra le 15 fasi della prevendita. Allo stato attuale, il prezzo del token è pari a 0,01$, rappresentando un interessante punto di ingresso per i primi investitori.

La fase successiva prevede un aumento del prezzo a 0,0105$, mantenendo un incremento costante del 5% per fase. Gli appassionati di Bitbot attendono con impazienza le fasi successive, prevedendo un potenziale apprezzamento dei prezzi. Questo approccio calcolato garantisce prezzi controllati, evitando fluttuazioni speculative durante la prevendita.

Conclusioni

Nel frenetico mondo delle criptovalute, le opportunità abbondano per gli investitori che cercano progetti promettenti. La prevendita di BITBOT di Bitbot e i recenti aumenti dei prezzi di Astar (ASTR) presentano prospettive intriganti.

Mentre Astar impressiona con le partnership nel mondo reale e una risposta rialzista del mercato, la strategia di prevendita controllata di BITBOT offre una soluzione alternativa per coloro che sono interessati a investire fin dall’inizio. Tuttavia, gli investitori in criptovalute dovrebbero essere cauti a causa della natura estremamente volatile del mercato delle criptovalute.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.