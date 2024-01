Metacade prevede una grande rivoluzione nel 2024 con l’arrivo dell’era dei giochi blockchain

Metacade ($MCADE), il primo arcade blockchain al mondo di proprietà della community, è pronto per una rivoluzione nel 2024. Gli investitori sarebbero lipiù che soddisfatti se i traguardi importanti raggiunti dalla piattaforma nel 2023 fossero destinati a essere portati avanti nel 2024. Tra questi ci sono collaborazioni con Polygon Labs, piattaforme di gioco e quotazione sui migliori exchange. Il 2024 potrebbe rivelarsi un altro anno entusiasmante per Metacade, che potrebbe sbloccare il valore del suo token nativo.

Altre partnership, lanci e sviluppi

Il potere di unire le forze è ben sottolineato nelle recenti mosse di Metacade. Giusto per fare un ripasso, l’aggiunta di Polygon, un L2 in rapida crescita, potrebbe potenziare i giochi su Metacade. Negli ultimi anni, Polygon è diventato un fulcro per le aziende che si catapultano nel mondo del Web3.0. In particolare, l’efficiente soluzione di scalabilità e i bassi costi di Polygon si sono rivelati interessanti. La partnership consente a Metacade di sfruttare l’architettura di Polygon e di ottenere una rapida adozione.

Dopo le importanti partnership di gioco nel 2023, anche Metacade ha mostrato pochi segni di cedimento. Recentemente, la piattaforma ha collaborato con Blockchain Game Alliance e BandZaiGame. La partnership consente a Metacade di creare una piattaforma unificata che collega giocatori, sviluppatori e investitori. Cosa c’è di più?

Metacade continua a concentrarsi per diventare un arcade gestito dalla community entro la fine del 2024. Con questo, il team ha delineato piani ambiziosi per l’anno. Questi includono il lancio di una nuova piattaforma, importanti aggiornamenti, una chat sulla piattaforma e sistemi di messaggistica. Quest’anno il team di Metacade sta tenendo d’occhio anche i giochi AR/VR. Inoltre, sono previsti staking pool dal vivo e competizioni settimanali, che potrebbero dare una spinta enorme al token $MCADE.

Naturalmente, Metacade rimarrà impegnata nel suo obiettivo principale di realizzare un gioco senza precedenti. Pertanto, continuerà a collaborare con altre aziende per portare giochi entusiasmanti sulla sua piattaforma.

Metacade seduce con le sue opportunità di guadagno

Il successo iniziale di Metacade è aumentato grazie alle sue interessanti opportunità di guadagno. Ricapitolando, Metacade consente agli investitori di giocare e guadagnare. Gli utenti possono anche partecipare a tornei di gioco per ottenere un reddito passivo aggiuntivo. Fornire feedback sui progetti Matacade dà inoltre diritto agli utenti di guadagnare attraverso una funzione create2earn.

Inoltre, Metacade è futuristico. La Blockchain apre nuove opportunità di lavoro e di lavoro nel Web 3.0. Metacade sfrutta questo sviluppo consentendo agli utenti di trovare il loro prossimo lavoro attraverso una bacheca di lavoro della piattaforma. Si prevede che la funzionalità Work2Earn sarà lanciata nel primo trimestre del 2024 e rimane uno degli sviluppi chiave da tenere d’occhio.

Al contrario, la piattaforma Metacade è progettata per essere autosostenibile. Le aziende Web3.0 che pubblicano offerte di lavoro su Metacade pagheranno una tariffa pubblicitaria per supportare la piattaforma. Sono anche previste quote di iscrizione ai tornei, che forniscono entrate aggiuntive. Anche altre aziende possono lanciare i propri progetti e giochi su Metacade pagando una tariffa per questo. Semplicemente, Metacade è fatto per il futuro, rafforzando il potenziale di investimento del suo token nativo, $MCADE.

$MCADE è un investimento interessante?

Metacade ha mantenuto la promessa fatta da quando il token è stato lanciato in prevendita. Sono stati raggiunti traguardi importanti, incluso il lancio della Mainnet. Le partnership sono avvenute, ma non sono ancora state completate. Il 2024 si rivela un altro anno entusiasmante per Metacade per mostrare il suo potenziale. Con traguardi chiave previsti per l’anno, Metacade potrebbe essere uno dei migliori token di gioco su cui investire.

Con un prezzo di soli 0,012$, $MCADE ha un prezzo interessante e potrebbe suscitare ottimismo positivo nel 2024. In combinazione con le previste riprese delle criptovalute, il token potrebbe potenzialmente esplodere nel 2024.

Tuttavia, come notato in precedenza, gli investitori dovrebbero guardare a Metacade oltre il suo valore speculativo. Esistono varie opportunità di guadagno per costruire il prossimo raccolto di guadagni di gioco. E quando ciò accadrà, il prezzo di $MCADE verrebbe senza dubbio sbloccato. Di conseguenza, gli analisti hanno previsto che il token M$CADE possa ottenere un guadagno di oltre 10 volte nel breve termine.

