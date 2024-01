La prevendita di Pullix (PLX) accelera superando i 3,9 milioni di dollari a causa dell’aumento degli Hodlers

Mentre il mercato delle criptovalute si riprende grazie al mercato rialzista, il nuovo progetto Pullix (PLX) ha entusiasmato il mercato per le sue prospettive future grazie alla trazione iniziale da parte della community. Cosa sta suscitando interesse in questo progetto che secondo gli analisti potrebbe essere un token da 100x?

Ecco una panoramica di cosa tratta questo progetto.

Pullix (PLX) sta costruendo silenziosamente un exchange ibrido rivoluzionario

Nel 2024, l’emergere di exchange ibridi potrebbe rappresentare un enorme punto di svolta per i trader. Pullix (PLX) cerca di distinguersi tra i progetti che cercano di portare sul mercato l’atteso ambiente “meglio dei due mondi”.

Dati recenti del settore hanno mostrato che l’exchange di criptovalute Binance continua a dominare il mercato in termini di quota di volume, nonostante le sfide che lo hanno tormentato lo scorso anno. La piattaforma CEX guida i rivali controllando quasi il 50% della quota di mercato complessiva, ha affermato TokenInsight in un rapporto.

Nel frattempo, l’exchange di criptovalute decentralizzato dYDX ha superato Uniswap come principale piattaforma DEX in volume di 24 ore. Questi parametri suggeriscono una resilienza e una rinascita che attualmente definiscono il ritmo di crescita nel mercato del trading di criptovalute.

Essendo un exchange ibrido, Pullix combina il meglio che CEX come Binance, Coinbase e altri offrono attualmente con tutto ciò che rende le piattaforme DEX fondamentali per l’ ecosistema della finanza decentralizzata (DeFi).

Il risultato è una piattaforma rinnovata che offre vantaggi senza precedenti ai suoi utenti: liquidità a livello istituzionale, un order book on-chain, trading senza slippage, commissioni basse e asset globali, tutto disponibile in questa piattaforma DeFi ibrida.

La parte migliore? Pullix ti consente di mantenere il pieno controllo dei tuoi asset. Fai trading con la tranquillità che deriva dalla consapevolezza che i tuoi cripto asset sono al sicuro.

Sfrutta un modello unico di condivisione delle entrate

Mentre il copy trading, lo staking e lo yield farming sono componenti chiave destinati a far sì che Pullix sfidi i rivali nel mercato DeFi, ad attirare l’attenzione è anche la sua funzione “Trade-to-Earn”. Ciò significa che gli utenti possono guadagnare dalle loro attività di trading quotidiane, aggiungendo una modalità di reddito passivo.

La quota garantita delle entrate dell’exchange attraverso un modello unico di condivisione delle entrate vedrà fino al 30% delle entrate giornaliere andare ai detentori.

Nello specifico, il white paper di Pullix delinea un sistema in cui il 50% di questa quota andrà ai premi di staking, mentre il restante 50% andrà al programma di riacquisto e consumo PLX dell’exchange.

La prevendita di Pullix accelera con l’aumento degli Hodlers

Pullix è sulla buona strada per superare molti dei progetti che cercano di definire il prossimo capitolo della DeFi? La risposta potrebbe risiedere nel ritmo veloce con cui si sta muovendo la prevendita del progetto e nel numero dei primi investitori.

Attualmente nella fase 6 della vendita di token, Pullix ha attirato oltre 3,9 milioni di dollari, con un notevole aumento del numero di partecipanti alla prevendita.

All’inizio di questa settimana, la “Pullix Army”, o il numero di hodlers PLX confermati, ha superato la soglia dei 3.500 sostenitori, mentre i partecipanti alla prevendita hanno superato gli 11.000. L’attrazione è osservabile anche poiché i canali di social media del progetto, tra cui X, Discord e Telegram, guadagnano migliaia di nuovi utenti.

Prospettive dei prezzi per PLX

Con solo il 41% dei token nella fase 6 ancora da completare, Pullix è pronto a marciare verso la fase successiva: la chiusura della prevendita entro la fine di febbraio 2024.

Il prezzo di PLX in prevendita è già aumentato del 100% dopo essere passato da 0,04$ a $0,08 e l’entusiasmo della community aumenterà con l’avvicinarsi della fine della prevendita. Con Bitcoin che dovrebbe guidare il mercato nel prossimo mercato rialzista, è molto probabile che questo token esploda in un rally DeFi più ampio.

Pertanto, per coloro che hanno perso l’opportunità di entrare nelle fasi iniziali, i programmi bonus come il bonus weekend dal 15% al 20% offrono una grande opportunità per ottenere più PLX.

Scopri di più su Pullix e sul suo potenziale nel ridefinire il panorama del trading DeFi dal white paper del progetto. Accedi qui.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.