I prezzi di Bitcoin ed Ethereum sono scesi rispettivamente sotto i 40.000$ e i 2300$ all’inizio di martedì. Il calo è avvenuto quando le società di criptovaluta in bancarotta Celsius e FTX hanno svenduto enormi quantità di partecipazioni in criptovalute.

Ma mentre la capitalizzazione di mercato globale è diminuita poiché le principali altcoin hanno rispecchiato BTC ed ETH, la trazione della prevendita osservata per Bitbot (BITBOT) suggerisce che il mercato rimane rialzista nel suo complesso.

FTX vende 1 miliardo di dollari in GBTC mentre Celsius invia 13.000 ETH agli exchange

Lunedì, la piattaforma smartmoney di dati on-chain, Lookonchain, ha condiviso un post mostrando che Grayscale Investments, la società dietro l’ETF spot GBTC, ha inviato quasi 64.000 BTC a Coinbase Prime da quando gli ETF spot su Bitcoin hanno iniziato a essere negoziati l’11 gennaio.

Lunedì i deflussi totali provenienti da GBTC hanno superato i 640 milioni di dollari, portando i deflussi cumulativi dal primo giorno di negoziazione degli ETF a oltre 2,68 miliardi di dollari. I dati on-chain mostrano che la proprietà FTX ha effettuato la maggior parte delle vendite di GBTC, con l’exchange di criptovalute in bancarotta che ha venduto oltre 22 milioni di azioni GBTC per un valore di oltre 1 miliardo di dollari.

Il prezzo di Bitcoin ha faticato con questa pressione ed è sceso al minimo di 39.012$ il 23 gennaio.

Anche il prezzo di Ether ha subito pressioni al ribasso a seguito del recente dumping di ETH. La Ethereum Foundation è una di quelle che negli ultimi giorni hanno trasferito enormi quantità di token ETH agli exchange.

Lunedì, Celsius, l’istituto di credito in bancarotta, ha depositato su Coinbase 13.000 ETH per un valore di oltre 30,3 milioni di dollari. La società, che sta ripagando i creditori, ha anche trasferito 2.200 ETH per un valore di oltre 5,1 milioni di dollari sull’exchange FalconX.

I trasferimenti hanno coinciso con un calo del prezzo di Ethereum, che è sceso ai minimi di 2.250 dollari all’inizio di martedì.

Bitbot attira i trader, la prevendita supera i 300.000$

Mentre il mercato delle criptovalute combatte le ultime pressioni ribassiste, gli analisti rimangono rialzisti sul quadro a lungo termine. I trader cercano quindi i cali come opportunità di acquisto, anche nel mondo dei token di prevendita significativamente scontati.

Oltre a diversi altcoin sottovalutati, una delle gemme più calde oggi sul mercato è Bitbot (BITBOT). Questo nuovo bot di trading di Telegram, che come altri prodotti offre il trading automatizzato di criptovaluta tramite l’app Telegram, ha appena lanciato la prevendita dei token.

In meno di una settimana (la prevendita è stata lanciata il 17 gennaio 2024), Bitbot ha superato i 300.000$, guadagnando terreno nonostante il calo del mercato generale.

Perché c’è così tanto interesse per la prevendita di Bitbot

L’enorme interesse e partecipazione riscontrati negli ultimi giorni di prevendita di Bitbot è dovuto alle caratteristiche chiave del nuovo bot di trading che lo pongono al di sopra dei bot concorrenti.

In particolare, Bitbot è uno strumento di trading pensato per tutti i trader, indipendentemente dalla loro esperienza di mercato o capacità di trading. Un semplice processo di registrazione combinato con le funzionalità chiave di Bitbot come l’autocustodia degli asset e il suo Gem Scanner, aggiungono fascino a questa app di trading basata su Telegram.

È proprio l’accesso ai più recenti strumenti di trading a livello istituzionale basati sull’intelligenza artificiale e l’integrazione di un wallet non-custodial (che è fondamentale per la sicurezza e la privacy dell’utente) che differenzia Bitbot dagli attuali bot di trading come Unibot, Banana Gun e Maestro.

Con gli ETF spot su Bitcoin, che si prevede attireranno più afflussi e il mercato del trading di criptovalute pronto prima del dimezzamento di BTC, è probabile che l’imminente lancio di Bitbot potrebbe essere il più grande strumento per i trader. L’attuale calo potrebbe quindi essere una buona opportunità di acquisto per i trader.

La prevendita è alla sua seconda fase e offre 300 milioni di token ai primi investitori. Il prezzo di BITBOT, attualmente, è di 0,0105$.

