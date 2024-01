EUR, TRY, NOK, ZAR in movimento in vista delle decisioni della banca centrale

L’euro (EUR), la lira turca (TRY), la corona norvegese (NOK) e il rand sudafricano (ZAR) si sono mossi mercoledì mentre gli investitori si sono concentrati sulle riunioni delle banche centrali di giovedì. Questi incontri, i primi dell’anno, faranno più luce su ciò che i funzionari pensano dell’economia e forniranno più informazioni su cosa aspettarsi entro la fine dell’anno.

Decisione della BCE in vista

I prezzi EUR/USD ed EUR/GBP sono aumentati leggermente mentre la BCE ha preso la prima decisione della banca centrale del 2023. Questo incontro arriva una settimana dopo che alcuni dei suoi funzionari, tra cui Christine Lagarde, hanno rilasciato interviste al World Economic Forum di Davos.

Un tema chiave riguardo a questi funzionari era che era troppo presto per dichiarare vittoria sull’inflazione. Questa opinione è stata supportata dai dati Eurostat, che hanno mostrato che l’inflazione europea è salita al 2,9% a dicembre. L’inflazione probabilmente rimarrà più elevata più a lungo con l’intensificarsi della crisi nel Mar Rosso.

La sfida per la BCE è che anche il blocco sta attraversando un grave rallentamento che potrebbe portare a una recessione. Pertanto, mantenere i tassi troppo a lungo potrebbe innescare una flessione più profonda anche se l’economia americana cresce.

In questo caso, la maggior parte degli analisti prevede che il primo taglio dei tassi da parte della BCE avverrà nella seconda metà dell’anno. Prevedono inoltre almeno due tagli.

La lira turca languisce ancora

Altrove, USD/TRY e EUR/TRY sono rimasti in un range ristretto in vista della prima decisione CBRT dell’anno. Sono tutti vicini al loro massimo storico mentre gli investitori scommettono su una lira più debole che durerà più a lungo.

Considerato che l’inflazione resta ostinatamente elevata (ha chiuso l’anno al 65%) gli analisti si aspettano che la CBRT continui ad aumentare i tassi in questa riunione. In questo, alcuni economisti vedono un altro tasso compreso tra 100 e 200 punti base.

La sfida per la CBRT è che gli economisti vedono il picco dell’inflazione del paese nel maggio di quest’anno. Inoltre, sebbene i tassi di interesse siano attraenti per i risparmiatori, rimangono molto inferiori all’inflazione. Ciò ha portato ad una perdita di fiducia nella lira turca, rendendo difficile attrarre acquirenti.

Decisione della Norges Bank in vista

Il cambio USD/NOK e EUR/NOK si sono mantenuti stabili negli ultimi giorni mentre i trader attendono la decisione della Norges Bank. Questa sarà una decisione importante sui tassi perché sono state le banche centrali più aggressive d’Europa. In controtendenza, a dicembre è salito di 25 punti base al 4,50%. Li ha spostati da zero durante la pandemia.

Pertanto, con l’inflazione norvegese in calo, gli economisti si aspettano che la banca lasci i tassi invariati ed eviti di parlare di tagli. In una nota, un analista di JPMorgan ha dichiarato :

“Non vi è alcuna buona ragione per una svolta accomodante e una correzione di rotta è piuttosto improbabile durante le riunioni provvisorie, date le decisioni passate. La Norges Bank aspetterà la riunione di marzo per trarre conclusioni più solide, sulla base di dati aggiuntivi sul fronte interno”.

Decisione della SARB in vista

La South African Reserve Bank (SARB) sarà la prossima grande banca centrale da tenere d’occhio giovedì. Questa decisione arriva in un momento in cui la coppia USD/ZAR è crollata di quasi il 2% rispetto al suo punto più alto quest’anno. Il rand sudafricano ha fatto meglio di altre valute africane come la naira nigeriana , lo scellino keniota e il birr etiope.

La SARB probabilmente lascerà i tassi di interesse invariati all’8,25% ed eventualmente punterà ad un taglio dei tassi entro la fine dell’anno. Inoltre, i dati più recenti hanno mostrato che l’ indice principale dei prezzi al consumo (CPI) è sceso al 5,1% mentre il CPI core è rimasto al 4,5%. Questi numeri erano migliori del previsto e rientravano nella fascia confortevole della banca.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.