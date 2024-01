La Securities and Exchange Commission (SEC) ha aggiunto la richiesta di BlackRock per un exchange-traded fund spot su Ethereum (ETH) all’elenco degli ETF spot su ETH ritardati. Mercoledì, la SEC ha annunciato di aver rinviato la decisione se approvare o disapprovare la proposta a marzo 2024.

Nel frattempo, nonostante la flessione del mercato osservata dopo l’approvazione da parte dell’autorità di regolamentazione dei primi ETF spot su Bitcoin, le criptovalute rimangono in gran parte rialziste. Uno dei progetti che cavalcano questa prospettiva e che supera gli altri è Meme Moguls (MGLS).

Ecco ulteriori informazioni su come siamo arrivati a questa situazione.

Ritardi della SEC e recente calo di BTC: gli analisti dicono che è un’opportunità di acquisto

Copy link to section

Sebbene negativa, la notizia che la SEC aveva ritardato la richiesta dell’ETF spot su Ethereum da parte di BlackRock non ha avuto un impatto altrettanto significativo sul mercato delle criptovalute. Secondo gli analisti di mercato, l’ipotesi è che ciò fosse ampiamente previsto.

In particolare, l’attenzione maggiore è rivolta a una potenziale approvazione nel corso dell’anno. Le possibili scadenze potrebbero essere maggio e agosto, quest’ultima è la scadenza ultima per la SEC per prendere una decisione sulla richiesta di BlackRock.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Un’altra osservazione è che il ritardo della SEC per gli ETF spot su Ethereum arriva nello stesso mese in cui ha consentito 11 ETF spot su Bitcoin, la cui negoziazione ha coinciso con una nuova correzione per BTC e altcoin. Da quando gli ETF spot hanno iniziato a essere negoziati, il prezzo del Bitcoin ha lottato contro la pressione di svendita.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Mercoledì il prezzo della criptovaluta di riferimento è sceso sotto i 40.000$, estendendosi fino a minimi di 38.600$ sui principali exchange per vedere un calo di oltre il 13% nelle ultime due settimane.

Anche se il calo potrebbe portare BTC a testa livelli inferiori ai 35.000$ e ETH a scendere sotto i 2.000$, la prospettiva generale è che ciò offra nuove opportunità per gli investitori. La crescente adozione delle criptovalute, con l’ultima analisi di Crypto.com che mostra la proprietà globale in aumento, si aggiunge alla visione rialzista.

Gli analisti di mercato sostengono che le altcoin potrebbero essere destinate a sovraperformare nei prossimi mesi. Oltre alle principali alternative come ETH, SOL e DOT, le monete meme tra cui Dogecoin e Shiba Inu potrebbero avere grandi performance.

I token in prevendita sono anche un segmento di mercato che continua a sfornare gemme, una delle quali potrebbe essere Meme Moguls.

Meme Moguls al primo posto tra i gettoni in prevendita

Copy link to section

La potenziale sovra-performance di Dogecoin e delle nuove meme coin virali è la ragione per cui Meme Moguls (MGLS) sta facendo una tale ondata nel mercato oggi.

Essendo il primo trading exchange al mondo supportato da meme, Meme Moguls fornisce un ecosistema in cui i trader possono cavalcare l’onda dei meme a proprio vantaggio

Su questa piattaforma, gli utenti avranno accesso a tutti i principali asset ispirati ai meme, attingendo ai dati e alle tendenze di mercato in tempo reale per massimizzare i profitti dal trading. La funzione di puntata e guadagno di Meme Moguls consentirà inoltre agli utenti l’opportunità di guadagnare il token MGLS nativo tramite puntata e altri premi di rete.

Per portare un po’ del divertimento della cultura dei meme all’interno dell’ecosistema, Meme Moguls sta incorporando funzionalità di gioco e del metaverso, con gli utenti in grado di imparare dai migliori trader della comunità mentre liberano le loro abilità di trading per diventare magnati a pieno titolo.

La parte migliore è che un’impennata delle monete meme continuerà a guidare l’adozione di Meme Moguls, che combinata con la solida tokenomics del progetto lo rende uno dei token meme da tenere d’occhio oggi.

Il token MGLS è fondamentale per l’ecosistema Meme Moguls ed è attualmente in prevendita.

Gli investitori desiderosi di posizionarsi in vista della prevista corsa al rialzo hanno finora stanziato oltre 1,9 milioni di dollari nella prevendita di MGLS. Puoi acquistare questo token a 0,0036$ nella fase 5 della vendita dei token e ottenere guadagni potenzialmente sconcertanti quando debutterà nel mercato dopo la prevendita.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.