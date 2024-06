L’India aumenta le tariffe sui ceci, stimolando le esportazioni australiane

Con una mossa significativa per il commercio internazionale, il governo indiano ha annunciato venerdì la rimozione delle tariffe sui ceci fino a marzo 2025, una decisione che è destinata a portare grandi benefici ai coltivatori australiani e al mercato globale dei legumi.

Sospensione tariffaria ceci sincronizzata con la stagione della semina

La rimozione delle tariffe, con effetto immediato, si allinea strategicamente con la prossima stagione di semina dei ceci nelle regioni meridionali e centrali del Queensland e nel nord del New South Wales.

Questo cambiamento di politica è un sollievo per gli agricoltori e i commercianti australiani che hanno dovuto affrontare condizioni di mercato difficili dall’imposizione di tariffe elevate nel 2017/2018.

Contesto storico e impatto sul mercato

L’India, il più grande consumatore mondiale di ceci, aveva precedentemente fissato tariffe al 66%, il che ha influenzato drasticamente le dinamiche delle esportazioni, soprattutto dopo la resa record dell’Australia nel 2016-2017, pari a 2 milioni di tonnellate.

Da allora, a causa delle stagioni sfavorevoli e delle tariffe restrittive, nessun raccolto successivo ha superato 1 milione di tonnellate. Tuttavia, con le attuali eccellenti condizioni di umidità del sottosuolo e il rinnovato accesso al mercato indiano, quest’anno l’Australia prevede una resa superiore a 1 milione di tonnellate.

Le risposte dell’industria e del governo

La notizia, condivisa su LinkedIn da John Southwell, commissario per il commercio e gli investimenti per l’Asia meridionale del governo australiano, è stata accolta con entusiasmo da diversi settori.

Grains Australia, in particolare, ha salutato la decisione come uno sviluppo fondamentale sia per gli agricoltori australiani che per il più ampio mercato indiano dei legumi. Peter Wilson, presidente del Grains Australia Pulse Council, ha sottolineato che questo risultato dimostra i vantaggi di un impegno duraturo e rispettoso con un partner commerciale chiave.

Promuovere la concorrenza e l’espansione del mercato

Con l’abolizione delle tariffe, gli esportatori di ceci australiani si aspettano prezzi più stabili e una maggiore competitività sul mercato.

Si prevede che la sospensione non solo rivitalizzerà il commercio di ceci con l’India, ma rafforzerà anche la posizione dell’Australia in altri mercati importanti come Bangladesh, Emirati Arabi Uniti e Pakistan.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.