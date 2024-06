Il co-fondatore di Ethereum Joe Lubin sfida l’autorità della SEC in una battaglia legale su MetaMask

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Joe Lubin, co-fondatore di Ethereum e fondatore di Consensys, ha avviato una battaglia legale contro la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, contestando l’autorità del regolatore su Ethereum e i suoi prodotti associati, in particolare il portafoglio crittografico MetaMask.

La SEC prende di mira MetaMask, Consensys respinge

Ad aprile, Consensys ha ricevuto un Wells Notice dalla SEC, un precursore di un’azione legale, che indicava un potenziale contenzioso contro la società.

La preoccupazione della SEC si concentra su MetaMask, un prodotto sviluppato da Consensys, che secondo la SEC opera come intermediario mobiliare non registrato.

Il regolatore punta specificamente alle funzionalità di MetaMask che consentono lo scambio di token e lo staking, bloccando i token in cambio di premi.

La causa: una disputa sulla classificazione di Ethereum

Il 25 aprile, Consensys ha risposto intentando una causa contro la SEC, accusandola di aver oltrepassato la sua giurisdizione con ciò che Consensys considera un “sequestro illegale di autorità su ETH”.

La società sostiene che ETH, la criptovaluta nativa della rete Ethereum, non possiede le caratteristiche di un titolo, uno strumento finanziario di competenza della SEC.

L’azione legale di Consensys cerca di chiarire i confini normativi e affermare che Ethereum non dovrebbe essere soggetto alla supervisione della SEC nel modo proposto.

Controversia sulle definizioni normative

Questa controversia legale evidenzia anche una controversia più ampia riguardante la classificazione di ETH.

Anche se la SEC non ha esplicitamente etichettato ETH come un titolo, Consensys sostiene che l’autorità di regolamentazione ha segretamente indagato su Ethereum con l’obiettivo di riclassificarlo.

Ciò è in contrasto con le precedenti dichiarazioni di un direttore della SEC che si riferiva all’ETH come a una merce, una posizione sostenuta dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Consensys sostiene che le sue operazioni si basavano su questa intesa normativa, che riconosceva l’ETH come una merce, non come un titolo.

La posizione della SEC sulla tutela degli investitori

In risposta alle accuse, un portavoce della SEC ha sottolineato l’importanza del rispetto delle leggi sui titoli, sottolineando che il mancato rispetto di queste normative può privare gli investitori delle tutele essenziali.

Queste includono misure contro la frode e la manipolazione, un’adeguata divulgazione e le ispezioni di routine da parte della SEC, che sono cruciali per salvaguardare gli interessi degli investitori e l’integrità dei mercati finanziari americani.

Implicazioni per l’industria delle criptovalute

L’esito di questo confronto legale potrebbe avere implicazioni significative per l’industria delle criptovalute, in particolare nella definizione del quadro normativo che governa le criptovalute come ETH.

Sfidando la SEC, Consensys spera non solo di ottenere una sentenza favorevole per sé e per Ethereum, ma anche di ispirare altre entità nel settore delle criptovalute a resistere a ciò che considera un’indebita violazione normativa da parte della SEC.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.