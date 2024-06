Stanley Druckenmiller taglia la quota di Nvidia perché “l’intelligenza artificiale potrebbe essere un po’ sopravvalutata ora”

Nvidia Corp è in rosso dopo che Stanley Druckenmiller ha annunciato di aver ridotto la sua partecipazione nel produttore di chip.

Perché Druckenmiller ha tagliato la sua posizione nelle azioni Nvidia?

L’investitore miliardario ha ridotto la sua esposizione al colosso dei semiconduttori poiché il titolo “ha avuto una corsa formidabile”.

È stato presentato per la prima volta a $NVDA nella seconda metà del 2022 e “ha aumentato sostanzialmente la posizione” quando OpenAI ha lanciato ChatGPT.

La notizia arriva solo pochi giorni prima che Nvidia riporti i suoi risultati finanziari per il primo trimestre. Il consenso è che guadagnerà 5,14 dollari per azione, molte volte in più rispetto agli 88 centesimi per azione di un anno fa.

Le azioni di Nvidia hanno guadagnato ben il 90% dall’inizio del 2024.

Stanley Druckenmiller rimane ottimista sull’intelligenza artificiale

Stanley Druckenmiller ha ridotto la sua partecipazione in Nvidia poiché l’intelligenza artificiale potrebbe essere un po’ sopravvalutata nel breve termine.

Ma continua a ritenere che l’intelligenza artificiale venga sottovalutata nel lungo termine. Su “Squawk Box” della CNBC, l’ex gestore di hedge fund ha dichiarato:

L’intelligenza artificiale potrebbe fare rima con Internet. Mentre affrontiamo tutte queste spese in conto capitale, dobbiamo ottenere il profitto mentre arriva in modo incrementale di giorno in giorno. Il grande profitto potrebbe arrivare tra quattro o cinque anni.

A marzo, $NVDA ha rivelato il “chip AI più potente del mondo” (ulteriori informazioni). GB200 o la prima della serie di GPU Blackwell riduce i costi e il consumo energetico di 25 volte rispetto al suo predecessore – l’H100. Wall Street ha attualmente un rating di consenso “buy” sulle azioni Nvidia.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.