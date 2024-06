L’intelligenza artificiale (AI) sta portando il trading di criptovalute a un livello superiore, portando il meglio delle funzionalità automatizzate in un mercato che sta crescendo a passi da gigante. Mentre le app personalizzate su Telegram continuano a rivoluzionare il mercato del trading di criptovalute, un progetto che cerca di conquistare il primo posto è Bitbot (BITBOT).

Cos’è Bitbot?

Bitbot, la nuova soluzione di trading di criptovalute su Telegram, offre più di un bot basato sull’intelligenza artificiale.

È il primo bot Telegram non detentivo al mondo. Il risultato è una piattaforma che combina sicurezza e gli strumenti di trading più avanzati, tutti progettati per portare il trading di criptovalute di livello istituzionale al trader al dettaglio.

La peculiarità di Bitbot è che il progetto è controllato da Solid Proof. Spicca anche la partnership con il fornitore di soluzioni tecnologiche per la custodia autonoma degli asset digitali Knightsafe.

Nel complesso, l’attenzione alla sicurezza, all’integrazione dell’intelligenza artificiale e degli strumenti anti-MEV e anti-ruggine eleva Bitbot al di sopra degli altri bot.

La tecnologia di Bitbot: “le tue chiavi, i tuoi asset”

In quanto bot di trading, Bitbot funzionerà più come altre soluzioni sul mercato come Banana Gun e PAAL AI. Tuttavia, ciò che distingue Bitbot è la sua pionieristica tecnologia non custodiale che consente all’utente di integrarsi in modo sicuro con i propri wallet self-custodial, garantendo che siano sempre “le tue chiavi, il tuo wallet e i tuoi asset”.

L’intelligenza artificiale migliora anche le funzionalità avanzate del progetto, rendendolo non solo un altro elegante bot di trading di Telegram, ma probabilmente la soluzione di trading archetipica.

Quando il bot verrà lanciato sul mercato dopo la prevendita, i trader appassionati di una nuova esperienza potranno sfruttare strumenti importanti come Gem Scanner, trading intelligente, copy trade e sniping. Sono disponibili anche approfondimenti sul mercato on-chain e una gestione del wallet su misura.

Oltre al lancio del bot di Telegram, la roadmap di Bitbot evidenzia anche lo sviluppo di un’app mobile nativa e offre supporto multicatena.

La prevendita è un buon momento per comprare Bitbot?

L’interesse per questo progetto è esploso con i recenti aggiornamenti del prodotto, gli AMA della community e le previsioni degli esperti di criptovaluta per il mercato in seguito all’approvazione degli ETF spot su Bitcoin e all’evento dell’halving di Bitcoin del 2024.

La narrativa sull’intelligenza artificiale potrebbe essere un altro catalizzatore chiave per un’adozione più ampia. Negli ultimi mesi le prospettive hanno visto l’impennata di numerosi progetti crypto come Render (RNDR) e Akash Network (AKT). Questo contesto probabilmente migliorare dopo le notizie di questa settimana di un potenziale accordo tra il colosso della tecnologia Apple e OpenAI sull’integrazione di ChatGPT con l’iPhone.

La vendita pubblica di Bitbot è alla fase 13, con il prezzo BITBOT attualmente a 0,018$. Finora gli investitori hanno raccolto più di 3,3 milioni di dollari.

Nelle due fasi successive, il valore del token salirà a 0,020$. Sebbene il prezzo di prevendita sia aumentato rispetto ai 0,005$ iniziali, le due fasi successive offrono ancora una posizione potenzialmente redditizia dati i probabili catalizzatori per la crescita del mercato.

Anche la soluzione non-custodial dell’innovativo bot è un punto di svolta e potrebbe vedere Bitbot correre verso l’alto come il bot di trading basato sull’intelligenza artificiale. Scopri di più su Bitbot qui.

Questo articolo è una collaborazione tra i nostri editori e i nostri partner e potrebbe contenere contenuti e link pubblicitari sponsorizzati. I contenuti non sono da intendersi come consigli finanziari e hanno finalità esclusivamente informativa.