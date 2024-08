BYD è pronta a superare Tesla nelle vendite di veicoli elettrici nonostante il disinvestimento di Buffett

Mentre la domanda di veicoli elettrici (EV) diminuisce negli Stati Uniti e in Europa, il produttore cinese di veicoli elettrici BYD è sulla buona strada per superare Tesla nelle vendite di veicoli quest’anno. Nonostante l’implementazione di tariffe sui veicoli elettrici cinesi in queste regioni per stimolare i produttori locali e raggiungere gli obiettivi politici, BYD sta prosperando espandendo la sua presenza sul mercato a livello globale, in particolare in altri paesi asiatici.

Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

L’ascesa fulminea di BYD nel mercato dei veicoli elettrici

Copy link to section

La rapida crescita di BYD sta facendo girare la testa, con l’azienda sul punto di superare Tesla nelle vendite di veicoli elettrici per l’anno.

Questa traiettoria impressionante è evidente nonostante le barriere tariffarie negli Stati Uniti e in Europa.

Recentemente, BYD ha annunciato un investimento di 1 miliardo di dollari in Turchia, ha aperto una struttura in Tailandia e sta collaborando con Mega Conglomerate per avviare operazioni in Pakistan.

Sebbene queste espansioni siano promettenti, la crescita dell’azienda potrebbe essere ostacolata dalla potenziale resistenza degli Stati Uniti e dell’Europa, desiderosi di limitare l’influenza di BYD nei mercati emergenti.

Le difficoltà di Tesla e il vantaggio competitivo di BYD

Copy link to section

Tesla, il principale concorrente di BYD, ha pubblicato un rapporto sugli utili trimestrali poco brillante con un EPS di 0,52 dollari, inferiore alle stime degli analisti di 0,62 dollari, e segnando un calo del 43% su base annua.

Al contrario, BYD ha già mostrato il suo dominio in termini di volume, avendo spedito 526.049 veicoli elettrici nel quarto trimestre dell’anno precedente, rispetto ai 484.507 di Tesla.

Nonostante il crescente volume delle vendite di BYD, Tesla rimane la più grande azienda automobilistica per capitalizzazione di mercato, valutata 786 miliardi di dollari, significativamente superiore ai 100 miliardi di dollari di BYD.

Buffett riduce la partecipazione di BYD al di sotto del 5%

Copy link to section

Nel mezzo dell’ascesa di BYD, Warren Buffett continua a ridurre la sua partecipazione nella società. La sua ultima mossa ha ridotto le sue partecipazioni dal 5,06% al 4,94%, il che significa che non ha più bisogno di dichiarare le sue vendite di azioni alla Borsa di Hong Kong.

In genere, quando Berkshire Hathaway vende azioni di una società, il prezzo delle azioni subisce un calo. Tuttavia, BYD è stata un’eccezione, in parte perché Buffett ha gradualmente ridotto la sua partecipazione per anni.

Ad un certo punto nel 2008, Berkshire deteneva una partecipazione del 40% in BYD. Anche quando le azioni di BYD hanno raggiunto i massimi storici nel 2022, Buffett deteneva ancora più del 20%. Negli ultimi due anni ha venduto oltre il 75% di quella quota.

Il punto di vista degli analisti sulla mossa di Buffett

Copy link to section

Gli analisti generalmente concordano sul fatto che il continuo disinvestimento di Buffett da BYD non sorprende. Angus Chan, un analista, ha osservato: “È un investimento redditizio, ma alla fine Berkshire venderà tutte le sue azioni di BYD”.

Nel frattempo, Joel Ying di Nomura suggerisce che le tensioni geopolitiche stanno in parte influenzando queste vendite.

Berkshire Hathaway ha indicato un perno strategico verso maggiori opportunità negli Stati Uniti.

Le recenti azioni di Buffett, incluso il completo disinvestimento dalla Taiwan Semiconductor Manufacturing Company a causa delle tensioni politiche tra Taiwan e Cina, riflettono questo cambiamento.

Poiché BYD continua a crescere a livello globale, la sua capacità di superare questi ostacoli sarà cruciale per mantenere la sua traiettoria ascendente.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.