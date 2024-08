Goldman Sachs alza il target di prezzo di Spotify a $ 425 dopo gli ottimi guadagni del secondo trimestre: dovresti investire?

Con una mossa significativa che ha attirato l’attenzione degli investitori, Goldman Sachs ha aggiornato Spotify Technology SA (NYSE: SPOT) da “Neutral” a “Buy” e ha alzato il suo obiettivo di prezzo da $ 320 a $ 425, rappresentando un potenziale rialzo del 26% rispetto al prezzo attuale. prezzo di mercato.

Questa approvazione fa seguito alla solida performance del secondo trimestre di Spotify, che ha mostrato notevoli aumenti negli abbonati premium e ha superato le aspettative di entrate e margine lordo.

Punti salienti degli utili del secondo trimestre

Gli utili del secondo trimestre di Spotify hanno rivelato un aumento dei ricavi del 20,2% su base annua raggiungendo i 3,81 miliardi di euro, guidato da un aumento del 21% dei ricavi premium e da una crescita costante dei ricavi supportati dalla pubblicità.

Questa crescita fa parte della strategia più ampia di Spotify volta a migliorare la redditività, comprese significative riduzioni della forza lavoro e l’espansione in nuove aree di contenuti come gli audiolibri.

Il flusso di cassa disponibile dichiarato dalla società pari a 490 milioni di euro e l’utile netto di 274 milioni di euro, in aumento rispetto a 197 milioni di euro anno su anno, evidenziano il successo di queste strategie.

Anche i parametri di coinvolgimento degli utenti hanno mostrato guadagni impressionanti. Gli utenti attivi mensili (MAU) sono cresciuti del 14% su base annua raggiungendo 626 milioni, mentre gli abbonati premium sono aumentati del 12% raggiungendo 246 milioni.

Inoltre, Spotify è riuscita ad aumentare il ricavo medio per utente (ARPU), riflettendo una strategia di prezzo di successo in un contesto economico sfavorevole.

Prospettive strategiche e prospettive degli analisti

Guardando al futuro, Spotify rimane focalizzata sulla crescita e sulla redditività.

Le dichiarazioni previsionali della società suggeriscono fiducia nel mantenimento di una traiettoria ascendente in termini di MAU e ricavi, supportata da adeguamenti strategici dei prezzi e dalla diversificazione dei contenuti.

I suoi parametri di valutazione, sebbene superiori rispetto allo scorso anno, indicano il consenso del mercato sul fatto che le prospettive di crescita di Spotify giustifichino i suoi attuali livelli di prezzo delle azioni.

Jefferies rimane ottimista su Spotify, sostenendolo come la prima scelta tra gli streamer musicali e prevedendo una crescita costante dei ricavi di oltre il 15% per i prossimi tre anni.

Ritengono che la strategia di Spotify di aumenti regolari dei prezzi e di espansione del margine lordo sosterrà la sua posizione dominante sul mercato, fissando un obiettivo di prezzo di $ 385.

D’altro canto, Redburn Atlantic ha una visione più cauta.

Hanno declassato Spotify a causa delle preoccupazioni relative alle sfide sui prezzi a livello di settore e alla maggiore concorrenza, fissando un obiettivo di prezzo inferiore di $ 230.

Analisi tecnica e andamento del mercato

Le azioni di Spotify hanno registrato un’inversione di tendenza significativa dall’inizio del 2023, riprendendosi da un calo dell’80% tra il 2021 e il 2022.

Il titolo sta attualmente mostrando un forte slancio rialzista in vari intervalli temporali, suggerendo un ulteriore potenziale di rialzo.

Per gli investitori che considerano una posizione su Spotify, è consigliabile attendere un leggero pullback prima di acquistare.

Un punto di ingresso strategico potrebbe trovarsi intorno al livello di 325 dollari in caso di ritracciamento, con un trailing stop loss al di sotto della media mobile a 100 giorni. Finché il titolo non chiude al di sotto di questa media mobile, ha il potenziale per superare il suo massimo storico del 2021.

Grafico SPOT di TradingView

La forte performance di Spotify nel secondo trimestre e le prospettive positive degli analisti si inseriscono in un contesto di dinamiche di mercato più ampie che influenzano il prezzo delle sue azioni.

I recenti resoconti sugli utili modesti di giganti tecnologici statunitensi come Alphabet Inc. e Tesla Inc. hanno influenzato il sentiment del mercato, evidenziando l’interconnessione dei mercati finanziari globali.

Inoltre, gli sviluppi economici nelle principali economie come il Giappone, dove le speculazioni su un potenziale aumento dei tassi di interesse da parte della Banca del Giappone stanno influenzando i flussi di capitale globali e i mercati valutari, aggiungono un ulteriore livello di complessità al contesto di mercato.

I solidi utili del secondo trimestre di Spotify e il successivo upgrade da parte di Goldman Sachs segnalano un forte voto di fiducia nella direzione strategica e nel potenziale di crescita dell’azienda. Sebbene gli analisti abbiano opinioni diverse sul futuro del titolo, il sentimento generale tende all’ottimismo, supportato da forti parametri finanziari, dalla crescita degli utenti e dall’efficienza operativa.

Per gli investitori, Spotify rappresenta un caso convincente, soprattutto se le condizioni di mercato rimangono favorevoli e la società continua a portare avanti le proprie iniziative strategiche in modo efficace. Come sempre, la diversificazione e un’attenta gestione del rischio sono cruciali per affrontare le complessità della finanza globale, in particolare nel volatile settore tecnologico.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.