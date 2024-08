Nel mutevole panorama dei social media, Truth Social è emersa come un attore significativo con un obiettivo ambizioso e una figura controversa. Fondata e in gran parte posseduta dall’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, la piattaforma si propone come difensore della libertà di parola in un’era sempre più dominata dai giganti della tecnologia.

Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Dato che Trump detiene una partecipazione sostanziale nella società madre di Truth Social, Trump Media & Technology Group Corp (TMTG), i potenziali vantaggi finanziari della piattaforma per lui sono sostanziali.

La partecipazione finanziaria di Trump e i potenziali profitti

Copy link to section

Il coinvolgimento di Donald Trump con Truth Social è più che semplicemente simbolico; detiene circa il 65% di TMTG, pari a 114.750.000 azioni ordinarie a luglio 2024.

Questa proprietà significativa lo pone nella posizione di trarre potenzialmente enormi benefici finanziari. Trump potrebbe presto avere l’opportunità di vendere alcune delle sue azioni, possibilmente già nel settembre 2024, poco prima delle elezioni presidenziali americane.

Questa tempistica potrebbe consentirgli di realizzare profitti sostanziali, potenzialmente nell’ordine dei miliardi.

Inoltre, Trump ha diritto a un massimo di 4.061.251 opzioni di warrant, che possono essere convertite in azioni, aumentando ulteriormente i suoi potenziali guadagni finanziari.

Andamento delle azioni di Truth Social e fenomeno delle azioni di meme

Copy link to section

La performance delle azioni di Truth Social è stata sulle montagne russe.

Ha raggiunto un picco di 66 dollari a fine marzo, ma successivamente è sceso a circa 33 dollari, anche se rimane significativamente più alto dei 10 dollari offerti ai primi investitori.

Secondo il professore della Stanford Law School Michael Klausner, questa volatilità è indicativa del fenomeno dei “meme stock”, dove il buzz dei social media, piuttosto che la performance aziendale fondamentale, guida i prezzi delle azioni.

Le sfide della Verità Sociale

Copy link to section

Truth Social è stata creata per contrastare quello che i suoi fondatori vedono come “l’assalto delle Big Tech alla libertà di parola”, facendo appello agli utenti che si sentono emarginati sulle piattaforme tradizionali.

Tuttavia, tradurre questo supporto ideologico in un sostanziale coinvolgimento degli utenti è una sfida significativa.

La piattaforma è stata particolarmente opaca riguardo alle sue metriche utente, rendendo difficile valutarne la portata e l’influenza effettive. Questa mancanza di trasparenza è problematica, soprattutto perché il coinvolgimento degli utenti è fondamentale per attirare gli inserzionisti, che sono essenziali per il modello di business della maggior parte delle piattaforme di social media.

Inoltre, la salute finanziaria di Truth Social solleva preoccupazioni. Nel primo trimestre, TMTG ha registrato una perdita di 328 milioni di dollari su ricavi di soli 0,77 milioni di dollari.

Nonostante queste perdite, gli investitori continuano a sostenere l’azienda, scommettendo sulla capacità di Trump di sfruttare il suo marchio politico in un’impresa mediatica redditizia.

Il futuro di Truth Social e TMTG

Copy link to section

Mentre Truth Social cerca di stabilire la propria posizione nel mercato dei social media statunitense, deve affrontare una duplice sfida: mantenere la sua promessa di libertà di parola e allo stesso tempo sviluppare un modello di business fattibile.

Il successo della piattaforma dipenderà dalla sua capacità di convertire il sostegno politico in coinvolgimento attivo degli utenti e, soprattutto, di monetizzare tale impegno in modo efficace.

I prossimi mesi saranno cruciali per Truth Social. Con le potenziali vendite di azioni all’orizzonte e le elezioni del 2024 che si avvicinano, l’intreccio tra affari, politica e social media sarà attentamente esaminato.

Resta incerto se Truth Social possa davvero rivaleggiare con i giganti dei social media, ma il suo viaggio offre un caso di studio avvincente nell’intersezione tra tecnologia, politica e finanza nella moderna era digitale.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.