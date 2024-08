HSBC blocca gli scambi di criptovalute in Australia per proteggere i clienti

Il gigante bancario HSBC sta bloccando tutti gli scambi di criptovaluta in Australia. La banca ha segnalato un numero crescente di truffe come motivazione alla base della mossa.

A partire dal 24 luglio, la banca ha iniziato a bloccare tutti i pagamenti dei clienti diretti agli scambi di criptovaluta. Un annuncio sul sito web di HSBC afferma:

Abbiamo apportato queste modifiche per proteggere i nostri clienti in risposta all’aumento delle truffe. Investiamo continuamente nelle nostre capacità di sicurezza e rafforziamo i nostri sistemi per proteggere i nostri clienti dalle minacce in continua evoluzione.

Tutelare i clienti dalle truffe

I clienti sulla piattaforma di social media Reddit affermano che la banca ha annunciato la mossa con brevissimo preavviso. In un’e-mail del 24 luglio, la banca ha etichettato il blocco come “misure di sicurezza”, esortandoli a cercare “accordi alternativi” se volevano effettuare transazioni con gli scambi di criptovalute.

Qualsiasi transazione effettuata verso gli scambi di criptovaluta verrebbe automaticamente bloccata dalla banca. Ciò include anche i pagamenti con carte di credito e debito.

Tuttavia, la banca continuerà a consentire pagamenti dagli scambi di criptovalute.

La banca ha fatto riferimento ai dati secondo cui gli australiani hanno perso oltre 170 milioni di dollari a causa di truffe sugli investimenti solo nel 2023. Nel frattempo, anche l’autorità di vigilanza finanziaria australiana ha recentemente pubblicato un rapporto che solleva preoccupazioni sull’uso delle criptovalute in attività illecite.

Il rapporto ha evidenziato che i canali tradizionali come il contante e il settore immobiliare sono i principali facilitatori di attività illecite nella nazione. Rispetto al fattore di rischio “medio” designato per le criptovalute, al denaro contante è stato assegnato uno stato di rischio “molto alto”.

Il colosso bancario non è estraneo a limitare l’accesso alle risorse crittografiche. L’anno scorso ha fatto una mossa simile nel Regno Unito, impedendo ai clienti al dettaglio di acquistare criptovalute utilizzando le carte di credito. Inoltre, ha imposto un limite di 5.000 sterline sulle carte di debito per gli acquisti di criptovalute.

La mossa è avvenuta in risposta a un avvertimento emesso dalla Financial Conduct Authority (FCA) sui rischi associati alle criptovalute.

L’Australia reprime le criptovalute

HSBC segue le orme di altri importanti colossi bancari australiani che hanno evitato le criptovalute.

L’anno scorso, le principali banche della regione – Commonwealth Bank, National Australia Bank, Westpac e Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) – hanno bloccato collettivamente i pagamenti in criptovalute.

Un rapporto di Westpac dell’epoca citava le truffe sugli investimenti come la ragione dietro il 50% di tutte le perdite di clienti legate alle truffe, con un terzo di tutte le truffe che coinvolgevano trasferimenti agli scambi di criptovaluta.

Le restrizioni sulle criptovalute si estendono oltre gli scambi di criptovalute. I regolatori australiani hanno anche represso l’uso delle criptovalute come metodo di pagamento per il gioco d’azzardo online.

Nel frattempo, anche la Australian Securities & Investments Commission ha preso di mira le entità crittografiche che ritiene titoli non registrati.

