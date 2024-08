Trump interverrà alla più grande conferenza Bitcoin del mondo: approfondimenti chiave e cosa aspettarsi

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Donald Trump, che di recente si è soprannominato il “candidato cripto”, interverrà alla Conferenza Bitcoin a Nashville, nel Tennessee, segnando un momento significativo nell’intersezione tra criptovaluta e politica.

L’evento, noto come la più grande celebrazione annuale di Bitcoin al mondo, prevederà il discorso di 30 minuti di Trump durante la sessione di chiusura della conferenza di domani alle 14:00 CT.

Questa sarà la prima volta che un candidato presidenziale parteciperà alla Bitcoin Conference, innescando discussioni sul potenziale sostegno di Trump da parte della comunità cripto nelle prossime elezioni.

La posizione di Trump sulla criptovaluta è cambiata radicalmente nel corso degli anni, posizionandolo ora come un sostenitore della valuta digitale.

Criptovalute: il nuovo alleato politico di Trump?

Degno di nota è l’ inclusione della criptovaluta nell’attuale ciclo elettorale. La prospettiva in evoluzione di Trump sulla valuta digitale rappresenta un’importante inversione di tendenza.

In precedenza, aveva criticato Bitcoin definendolo “una truffa contro il dollaro statunitense” e ritenendo le valute digitali delle banche centrali “molto pericolose”, etichettando addirittura le criptovalute come “un disastro in attesa di accadere”.

Nonostante la passata disapprovazione, Trump ora afferma di essere “bravo” con le criptovalute. La sua campagna accetta donazioni in Bitcoin, Ether, Dogecoin, Solana e altre criptovalute.

Anche il suo vicepresidente in carica, il senatore JD Vance dell’Ohio, è un noto sostenitore delle criptovalute, con partecipazioni in Bitcoin valutate tra $ 100.001 e $ 250.000 tramite Coinbase.

La comunità crittografica è ansiosa di ascoltare i piani di Trump per il supporto alle criptovalute e alla politica blockchain.

Anche se non ha ancora dettagliato le politiche specifiche, Trump ha incontrato i minatori di criptovalute il mese scorso e ha sostenuto che tutti i Bitcoin rimanenti venissero estratti negli Stati Uniti

Chi altro parteciperà alla Bitcoin Conference a Nashville?

La Bitcoin Conference di Nashville si è trasformata in un palcoscenico politico significativo. Oltre a Trump, sulla criptovaluta parlerà anche il candidato indipendente alle presidenziali Robert F. Kennedy Jr.

Kennedy, un noto appassionato di criptovalute, ha precedentemente espresso il desiderio di mettere l’intero budget statunitense sulla blockchain per l’accesso pubblico.

Alla conferenza interverrà anche Vivek Ramaswamy, ex candidato presidenziale repubblicano e sostenitore delle criptovalute.

Nonostante il ritiro dalla corsa, Ramaswamy aveva ottenuto un notevole sostegno dalla comunità cripto con i suoi appelli a porre fine a quella che ha definito “la guerra di Biden alle criptovalute” e a garantire che Bitcoin e altre criptovalute fossero prodotte negli Stati Uniti.

Altre figure di spicco nel mondo delle criptovalute, come Cathie Wood di ARK Investment,

All’evento parteciperanno anche Michael Saylor di MicroStrategy e l’informatore Edward Snowden.

La strategia crittografica di Trump: è una mossa politica o un vero sostegno?

La decisione di Trump di parlare alla Bitcoin Conference è vista da molti come una mossa strategica per ottenere il sostegno della crescente comunità cripto.

L’esperto di criptovaluta ed ex consigliere senior di Joe Biden, Moe Vela, ha suggerito che è probabile che Trump dica ciò che il suo pubblico vuole sentire.

Questo approccio potrebbe aiutarlo a conquistare gli elettori appassionati delle valute digitali.

La posizione in evoluzione di Trump sulle criptovalute e il suo impegno con i sostenitori delle criptovalute evidenziano il crescente significato politico delle valute digitali.

Con sempre più figure politiche che discutono e sostengono le criptovalute, l’argomento è destinato a svolgere un ruolo cruciale nelle prossime elezioni.

La presenza di importanti figure politiche e crittografiche alla Bitcoin Conference sottolinea il potenziale impatto delle loro politiche sul futuro delle valute digitali.

Mentre Trump, Kennedy e Ramaswamy delineano le loro visioni per la regolamentazione e il supporto delle criptovalute, i loro discorsi saranno seguiti da vicino sia dalla comunità cripto che dagli analisti politici.

La Bitcoin Conference di Nashville è destinata a diventare un evento cruciale, non solo per il mondo delle criptovalute, ma anche per il panorama politico.

La convergenza tra politica e criptovaluta in questo evento segnala un crescente riconoscimento dell’importanza delle valute digitali nel plasmare le politiche future.

