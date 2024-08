Bill Ackman riduce del 90% l’obiettivo dell’IPO di Pershing Square: la ragione è la guerra tra Israele e Hamas?

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Bill Ackman, l’acclamato gestore di hedge fund e più recentemente una personalità attiva sui social media, ha ridotto l’obiettivo IPO per il suo fondo di investimento Pershing Square USA fino al 90%! Giusto. Inizialmente con l’intenzione di raccogliere 25 miliardi di dollari, ora si aspetta di raccogliere solo tra i 2,5 e i 4 miliardi di dollari.

Bill Ackman è un gestore di hedge fund miliardario ed è il suo successo come gestore di fondi che gli ha dato la fiducia necessaria per lanciare l’IPO di Pershing Square. Tuttavia, Bill è attivo anche sui social media e ha forti opinioni politiche, soprattutto legate alla guerra tra Israele e Hamas. Recentemente ha anche appoggiato Donald Trump come prossimo presidente degli Stati Uniti.

Il feed X di Bill dice tutto

Uno sguardo al suo feed X ti dirà che Bill Ackman ha forti opinioni politiche. Che si tratti della cultura risvegliata o della guerra israeliana di Hamas, non ha paura di esprimere la sua opinione. Alcuni dei suoi recenti post sulla piattaforma includono riferimenti al modo in cui l’Iran sta finanziando le proteste pro-Hamas a Washington e al modo in cui Hamas sta “venendo negli Stati Uniti”.

Ecco un post che ha recentemente riportato:

“Hamas is coming”



Union Station July 24, 2024 – Washington D.C. pic.twitter.com/jHtgk9VhZQ — Katie Pavlich (@KatiePavlich) July 24, 2024

Non si può dire con certezza se le sue opinioni politiche stiano ostacolando il progresso dell’IPO. Ma la candidata alla presidenza Kamala Harris ha appena lanciato una mini-campagna pro-Gaza, chiedendo la fine della guerra. Ciò è significativo in quanto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha appena pronunciato un discorso al Congresso.

L’improvvisa presa di posizione del vicepresidente in carica contro Israele, un paese che ha ricevuto miliardi di aiuti dallo stesso governo, dimostra che la politica del governo americano nei confronti di Israele sta cambiando, se non altro per il bene delle elezioni.

In uno scenario del genere, è abbastanza plausibile che gli investitori, che di solito sono sempre esposti alla politica in un modo o nell’altro, abbiano paura di dare i loro soldi a un così convinto sostenitore di Israele.

Pershing Square prende le distanze dal proprio amministratore delegato

Le cose si sono ulteriormente complicate quando Pershing Square USA ha dichiarato di “smentire espressamente” la dichiarazione di Ackman. L’azienda di Ackman sta cercando di prendere le distanze dal fondatore e amministratore delegato. Perché un investitore dovrebbe voler dare i suoi soldi a un’azienda che sta rinnegando il proprio fondatore?

Qualunque siano le ragioni alla base dei recenti sviluppi, il fondo di Bill ha ancora alcuni forti sostenitori. Uno di questi è il Gruppo Baupost, un fondo a conduzione familiare con un patrimonio di oltre 65 miliardi di dollari.

Ma il suo sostegno a Trump e la presenza attiva sui social media sembrano diventare troppo difficili da gestire per i potenziali investitori. Stare al passo con i sentimenti pubblici mentre si chiedono soldi alle persone non è un compito facile e Bill potrebbe scoprirlo nel modo più duro.

Bill Ackman sta attualmente conducendo un roadshow IPO dal 9 luglio, ma chiaramente l’efficacia di questa attività sta diminuendo.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.