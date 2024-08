La Banca di Russia aumenta il tasso di interesse di riferimento di 200 punti base, portandolo al 18%, per combattere l’inflazione causata dalla guerra

Con una mossa decisiva per contrastare l’inflazione dilagante, la Banca di Russia ha aumentato il tasso di interesse di riferimento di 200 punti base, portandolo al 18% annuo.

Questa coraggiosa decisione, che segna il sesto aumento dei tassi in poco più di un anno, sottolinea l’impegno della banca centrale nel contenere l’impatto economico del conflitto in corso in Ucraina.

L’economia di guerra russa alimenta l’inflazione

Da quando è iniziato l’impegno militare su larga scala della Russia nel febbraio 2022, l’inflazione è aumentata ben oltre le previsioni iniziali.

L’annuncio del presidente Vladimir Putin di destinare quasi il 9% del PIL russo alla difesa e alla sicurezza – un livello di spesa che ricorda l’era sovietica – ha intensificato le pressioni economiche.

L’aumento dei salari e l’aumento della spesa hanno ulteriormente alimentato l’inflazione, provocando questo sostanziale aggiustamento della politica monetaria.

“L’attività dei consumatori rimane elevata in un contesto di aumento significativo dei redditi delle famiglie e di un sentimento positivo dei consumatori. La sostanziale domanda di investimenti è supportata sia dagli incentivi fiscali che dagli alti profitti delle imprese. La significativa deviazione verso l’alto dell’economia russa da un percorso di crescita equilibrata non sta diminuendo, “, ha affermato la banca in una nota.

Tuttavia, ha aggiunto che la carenza di manodopera continua a crescere.

“In queste condizioni, la crescita della domanda interna non si traduce in un’espansione proporzionale dell’offerta di beni e servizi ma piuttosto aumenta i costi delle imprese e, di conseguenza, intensifica le pressioni inflazionistiche” Secondo il Financial Times, mentre la guerra si trascinava, l’aumento dei salari in un’industria della difesa in forte espansione in tempo di guerra ha costretto le imprese civili a seguire l’esempio per attrarre lavoratori in un momento di grave carenza di manodopera. Il risultato è che la Russia si è trovata inaspettatamente nel mezzo di un boom della spesa al consumo. Secondo Rosstat, l’agenzia statale russa di statistica, i salari reali sono cresciuti di quasi il 14% e il consumo di beni e servizi di circa il 25%.

La banca centrale rivede le previsioni di inflazione

In linea con la persistente e crescente pressione inflazionistica all’interno dell’economia, la banca centrale ha anche rivisto le sue previsioni di inflazione per il 2024, aumentandole al 6,5-7%.

Secondo le proiezioni della banca, l’inflazione annua dovrebbe scendere al 4,0-4,5% nel 2025, stabilizzandosi attorno al 4% negli anni successivi.

La banca centrale ha affermato che nel medio termine il saldo dei rischi inflazionistici è ancora orientato al rialzo.

“I principali rischi proinflazionistici sono associati ai cambiamenti nelle ragioni di scambio (anche a seguito delle tensioni geopolitiche), alle aspettative di inflazione persistentemente elevate e ad una deviazione al rialzo dell’economia russa dal percorso di crescita equilibrata”, si legge.

Commentando il ruolo che la guerra sta giocando nello spingere le tendenze inflazionistiche nel paese, Sergei Guriev, un economista russo che è il preside entrante della London Business School, ha detto al Dow Jones:

“Se produci un nuovo carro armato e quel carro armato viene bruciato in Ucraina, equivale a iniettare denaro nell’economia senza produrre nulla. È molto inflazionistico.” Konstantin Sonin, John Dewey Distinguished Service Professor presso la Harris School of Public Policy, Università di Chicago, ha dichiarato su “X”: “La Banca Centrale Russa ha alzato il tasso di riferimento al 18%. Con un’inflazione annualizzata al 9% (e l’obiettivo di inflazione al 4%), ciò indica elevate aspettative di inflazione. Inoltre, il ruolo del tasso di riferimento diminuisce gradualmente man mano che aumenta e più crediti vengono concessi all’industria della difesa a tassi inferiori al mercato”.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.