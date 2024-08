La tendenza #CancelNetflix sottolinea la paura dei CEO del settore tecnologico nei confronti dell’approvazione politica: ecco perché

Nell’atmosfera tesa che ha preceduto le imminenti elezioni, i CEO del settore tecnologico si sono in gran parte astenuti dal prendere posizioni politiche pubbliche. Questa moderazione, inizialmente percepita come arroganza, ora sembra essere una mossa calcolata.

La recente tendenza #CancelNetflix innescata dall’appoggio pubblico di Kamala Harris da parte del co-fondatore di Netflix Reed Hastings sottolinea il potenziale contraccolpo che gli amministratori delegati devono affrontare quando si tuffano nella politica.

Molti alti dirigenti hanno consapevolmente evitato l’appoggio politico prima delle elezioni.

Questa tendenza è diventata evidente quando Reed Hastings, co-fondatore di Netflix, ha donato pubblicamente 7 milioni di dollari alla campagna presidenziale di Kamala Harris.

Il suo ottimismo sulle possibilità di Harris dopo il ritiro di Joe Biden era palpabile.

“Dopo il dibattito deprimente, siamo di nuovo in gioco”, ha osservato Hastings su X, la piattaforma di social media di proprietà di Elon Musk. Musk, al contrario, ha rapidamente appoggiato Trump dopo il fallito tentativo di omicidio dell’ex presidente.

In tempi meno polarizzati, l’appoggio di Hastings sarebbe potuto passare inosservato. Tuttavia, il clima attuale è molto carico e i sostenitori di MAGA hanno rapidamente lanciato la campagna #CancelNetflix su X.

Gli utenti hanno iniziato a pubblicare screenshot dei loro abbonamenti annullati, citando la donazione di Hastings come motivo. L’ex avvocato di Trump, Jenna Ellis, ha commentato X: “Questo è solo l’inizio”, segnalando ulteriori reazioni in arrivo.

Questa situazione illustra perché molti amministratori delegati hanno scelto di rimanere politicamente neutrali.

Calo delle attività politiche degli amministratori delegati

Secondo un’analisi di Yahoo Finance, il 98% delle prime 100 aziende americane per dimensione si sono astenute dal sostenere finanziariamente i candidati alla presidenza. Invece, hanno indirizzato i loro contributi verso i candidati al Congresso.

Con l’avvicinarsi delle elezioni, l’atmosfera politica si intensifica. L’opinione pubblica è profondamente divisa e qualsiasi sostegno espresso a entrambe le parti provoca una reazione significativa.

In un contesto del genere, sembra prudente che gli amministratori delegati evitino un coinvolgimento politico aperto. Tuttavia, ciò non significa necessariamente che siano completamente disimpegnati. Possono ancora sostenere indirettamente i loro candidati preferiti attraverso i comitati politici interni.

Cosa significa per le azioni?

La reazione contro l’approvazione di Hastings ha avuto effetti tangibili sulle azioni di Netflix.

Gli investitori sono alle prese con il potenziale impatto finanziario delle cancellazioni degli abbonamenti guidate dalla campagna #CancelNetflix.

Al di là delle preoccupazioni finanziarie immediate, c’è preoccupazione per la crescente popolarità di Trump e per la sua possibilità di prendere di mira direttamente l’azienda nei suoi discorsi.

Per gli investitori, l’attuale volatilità rappresenta un dilemma. Devono valutare se detenere azioni Netflix sia saggio in considerazione della reazione negativa in corso da parte dei sostenitori di MAGA. La situazione serve a ricordare duramente i rischi associati all’appoggio politico in una società sempre più polarizzata.

