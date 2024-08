Le operazioni di mining di criptovalute straniere comportano rischi di spionaggio, avverte il senatore Warren

La senatrice degli Stati Uniti Elizabeth Warren ha messo in guardia sui rischi delle mining farm straniere di criptovalute che operano nella nazione. L’avvertimento è in linea con la posizione dell’attuale amministrazione della Casa Bianca.

Intervenendo in un’udienza del 25 luglio, il senatore Warren ha sottolineato che le società di mining di criptovalute possedute da entità straniere minacciano la sicurezza nazionale.

Ha anche espresso preoccupazione per i rischi ecologici, sostenendo che queste entità sono un “disastro per l’ambiente” e possono “mandare in crash la rete elettrica”.

I minatori di criptovalute di proprietà straniera comportano rischi nazionali

Alla domanda se queste preoccupazioni si riferiscano a tutte le entità minerarie straniere negli Stati Uniti, Warren ha citato i rischi di spionaggio.

Le società straniere presumibilmente utilizzano “le criptomine per spiare le operazioni militari statunitensi”, ha risposto il senatore.

Si riferiva in particolare a una fattoria mineraria nel Wyoming posseduta e gestita dall’entità cinese MineOne. Il sito era situato vicino a una base missilistica americana e a maggio ne è stata ordinata la rimozione.

Il Senatore Warren continuò:

Questo è un evidente rischio per la sicurezza nazionale. Ma non è l’unico rischio. Anche le criptomine di proprietà straniera minacciano la rete energetica.

Secondo il senatore i rischi vanno oltre il semplice consumo elevato di elettricità, che è una causa comune di preoccupazione per quanto riguarda il mining di criptovalute. I minatori di criptovalute di proprietà straniera collegati alla rete elettrica statunitense presentano il rischio di “blackout e attacchi informatici mirati”.

Inoltre, il legislatore ha affermato che entità straniere hanno acquisito siti negli Stati Uniti “in segreto. Ha fatto un tentativo con le criptovalute, definendole uno strumento che consente a queste entità di “aggirare” il sistema bancario e “le norme antiriciclaggio”.

Ha fatto riferimento al caso di Jerry Yu, uno studente della New York University che ha acquistato una miniera di Bitcoin in Texas nel 2023 per oltre 6 milioni di dollari.

I rapporti suggerivano che la transazione fosse stata effettuata in criptovaluta, con il risultato che la proprietà era sottoposta a sorveglianza normativa.

Pertanto, Warren ha concluso:

È giunto il momento di approvare leggi, leggi di cui il Tesoro ha bisogno.

Repressione del mining di criptovalute

Questa non è la prima volta che il senatore Warren lancia l’allarme sul mining di criptovalute. A maggio, ha inviato una lettera al Segretario della Difesa, al Segretario del Tesoro e al Consiglio per la Sicurezza Nazionale in merito all’uso da parte dell’Iran del mining di criptovalute per aggirare le sanzioni statunitensi.

La lettera, scritta insieme al senatore Angus King (I-Maine), chiedeva ai funzionari statunitensi di fornire dati sulle entrate generate dai minatori di criptovalute iraniani, sul loro potenziale utilizzo nel riciclaggio di denaro e su come intendono affrontare i problemi.

Nel frattempo, anche l’amministrazione Biden ha adottato un approccio aggressivo nella regolamentazione del settore minerario, con la proposta di un’accisa del 30% sul costo dell’elettricità utilizzata per il mining di Bitcoin.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.