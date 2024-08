Morgan Stanley declassa STMicroelectronics dopo i deboli risultati del secondo trimestre: conviene vendere o tenere?

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

STMicroelectronics NV (NYSE: STM) ha registrato ieri un calo significativo del prezzo delle sue azioni, crollando di oltre il 15% dopo aver riportato utili contrastanti nel secondo trimestre e aver nuovamente ridotto le previsioni sulle entrate per il 2024.

La società ha riportato un EPS GAAP per il secondo trimestre di 0,38 dollari, battendo le aspettative di 0,03 dollari, ma i suoi ricavi di 3,23 miliardi di dollari hanno mancato le stime di 40 milioni di dollari, con un calo del 25,4% su base annua.

La liquidità netta da attività operativa è scesa a 702 milioni di dollari, in calo rispetto a 1,31 miliardi di dollari dello stesso trimestre dello scorso anno.

Il capex netto della società è stato di 528 milioni di dollari e il flusso di cassa disponibile è stato di 159 milioni di dollari, entrambi in calo rispetto all’anno precedente.

I livelli delle scorte sono aumentati leggermente a 2,81 miliardi di dollari, con vendite giornaliere di inventario in aumento a 130 giorni rispetto a 126 giorni di un anno fa.

La posizione finanziaria netta rettificata della società era pari a 2,80 miliardi di dollari al 29 giugno 2024.

Per il terzo trimestre, la STMicroelectronics prevede ricavi netti di 3,25 miliardi di dollari e un margine lordo del 38%, inferiore alle aspettative del mercato di 3,55 miliardi di dollari.

Le previsioni sui ricavi per l’intero anno sono state ridotte ad un range compreso tra 13,2 e 13,7 miliardi di dollari, in calo rispetto alle stime precedenti di 14-15 miliardi di dollari.

Le opinioni degli analisti

Morgan Stanley ha reagito alla debolezza degli utili e ha rivisto le sue prospettive declassando la STMicroelectronics da Overweight a Equal-Weight e tagliando il target di prezzo da 48 a 35 dollari.

L’analista Lee Simpson ha notato una diffusa debolezza in aree chiave, in particolare nei segmenti automobilistico e industriale, che ha portato alla riduzione delle guidance.

Il downgrade riflette le preoccupazioni sulla visibilità limitata della società e sulla continua debolezza nel terzo trimestre, compresi gli impatti sul margine lordo derivanti da costi di sottoutilizzo più profondi e dagli effetti del mix di prodotti.

Altri analisti hanno opinioni diverse su STMicroelectronics. Goldman Sachs ha recentemente aggiornato il titolo a Neutral from Sell, citando il miglioramento della domanda in più mercati finali e fissando un obiettivo di prezzo di $ 45,80.

Gli analisti di Goldman Sachs hanno evidenziato la potenziale ripresa nei mercati finali dei consumatori e i benefici a lungo termine derivanti dall’adozione dei veicoli elettrici nonostante le sfide a breve termine.

Il mercato dei semiconduttori rimane volatile e, mentre alcuni analisti vedono un potenziale di ripresa, altri rimangono cauti data l’attuale recessione.

Sviluppi recenti presso STMicroelectronics

Sul fronte dello sviluppo, la STMicroelectronics ha ricevuto l’approvazione normativa dell’UE per 2 miliardi di euro di aiuti di Stato italiani per la realizzazione di un nuovo impianto di produzione di semiconduttori in Sicilia.

Questa struttura fa parte di un più ampio investimento di 5 miliardi di euro per la produzione di dispositivi di potenza al carburo di silicio, con l’obiettivo di rafforzare la catena di approvvigionamento europea dei semiconduttori e ridurre la dipendenza dalle importazioni.

Si prevede che la struttura sarà pienamente operativa entro il 2032, contribuendo in modo significativo alle prospettive di crescita a lungo termine dell’azienda.

Nonostante le sfide, STMicroelectronics continua a investire nella crescita e nei rendimenti per gli azionisti.

La società ha completato un programma di riacquisto di azioni da 1,04 miliardi di dollari e ha annunciato un nuovo piano di riacquisto di azioni proprie da 1,1 miliardi di dollari in tre anni.

Queste azioni riflettono la fiducia del management nel futuro dell’azienda nonostante le attuali difficoltà.

La posizione finanziaria netta di STMicroelectronics rimane forte, con una liquidità totale di 6,29 miliardi di dollari e un debito finanziario totale di 3,09 miliardi di dollari al 29 giugno 2024.

Fondamenti e valutazione

Fondamentalmente, la STMicroelectronics sta attraversando un contesto di mercato difficile. I ricavi dell’azienda provenienti da segmenti chiave, tra cui analogico, alimentazione e componenti discreti e microcontrollori, sono diminuiti in modo significativo di anno in anno.

L’utile operativo è sceso del 67,3% a 375 milioni di dollari, e il margine operativo è sceso all’11,6% dal 26,5% dell’anno precedente.

Questi cali sono stati guidati dalla riduzione della domanda nei settori automobilistico e industriale e dai maggiori costi per la capacità inutilizzata.

Dal punto di vista della valutazione, STMicroelectronics viene scambiato con uno sconto rispetto ai suoi concorrenti.

Nonostante le recenti battute d’arresto, le prospettive a lungo termine dell’azienda in aree di crescita strutturale come la transizione energetica, i data center e i microcontrollori rimangono forti.

Secondo alcuni analisti, la liquidità netta della STMicroelectronics e gli investimenti continui nell’espansione della capacità e nei riacquisti forniscono un ammortizzatore contro l’attuale recessione.

Supporto a lungo termine interrotto

Sebbene il titolo della STMicroelectronics fosse già in una tendenza al ribasso nei grafici a lungo termine, dopo la mossa di ieri è sceso al di sotto del suo forte supporto vicino a 34,6 dollari, il che non è un buon segno per i rialzisti.





Considerando lo slancio ribassista nel corso degli intervalli di tempo, gli investitori che considerano questo calo come un’opportunità di acquisto devono prestare attenzione.

Se prevale lo slancio ribassista, il titolo troverà supporto solo intorno ai 29 dollari. Pertanto, qualsiasi posizione rialzista a lungo termine deve essere avviata solo con uno stop loss a 28,8$.

I trader ribassisti sul titolo possono avviare una posizione short su un lieve rimbalzo vicino a $ 34 con uno stop loss a $ 36,75. Possono prenotare profitti superiori a $ 29.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.