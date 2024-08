Trump prevede di tornare sul luogo del tentativo di omicidio per una “grande e bella manifestazione” mentre Obama appoggia Harris

In una settimana piena di sviluppi politici significativi, l’ex presidente Donald Trump ha annunciato la sua intenzione di visitare nuovamente Butler, in Pennsylvania, il luogo di un precedente tentativo di omicidio, mentre la vicepresidente Kamala Harris ha ricevuto l’appoggio dell’ex presidente Barack Obama e dell’ex first lady Michelle Obama, rafforzando la sua campagna per la nomina presidenziale democratica.

Donald Trump, il candidato repubblicano alla presidenza, ha rivelato l’intenzione di tenere una manifestazione a Butler, in Pennsylvania, il luogo in cui è scampato per un pelo a un tentativo di omicidio.

Sulla sua piattaforma di social media, Truth Social, Trump ha dichiarato: “TORNERÒ A BUTLER, IN PENNSYLVANIA, PER UN GRANDE E BELLISSIMO RALLY”.

Sebbene i dettagli riguardanti la data e il luogo non siano stati divulgati, l’annuncio sottolinea la determinazione di Trump a riconnettersi con gli elettori negli stati critici.

Harris guadagna slancio con l’appoggio di Obama

Kamala Harris, la prima donna nera e asiatica americana a ricoprire la carica di vicepresidente, ha rapidamente ottenuto un sostanziale sostegno democratico in seguito alla decisione del presidente Joe Biden di ritirarsi dalla corsa presidenziale.

Questa settimana, la campagna di Harris ha ricevuto un notevole impulso quando Barack e Michelle Obama hanno appoggiato la sua candidatura alla presidenza.

In un video pubblicato dalla campagna di Harris, Barack Obama ha espresso il suo orgoglio nel sostenere Harris, impegnandosi a sostenerla durante le elezioni.

I recenti sondaggi d’opinione pubblica riflettono un divario sempre più ridotto tra Trump e Harris.

Un sondaggio del Wall Street Journal pubblicato venerdì mostra Trump in testa con il 49% di sostegno rispetto al 47% di Harris, con un margine di errore di tre punti percentuali.

Si tratta di un cambiamento significativo rispetto a un sondaggio precedente in cui Trump aveva un vantaggio di sei punti sul presidente Biden.

Trump incontra Netanyahu

In altri sviluppi, Trump ha incontrato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu nel suo resort in Florida.

Questo incontro è avvenuto il giorno dopo le discussioni di Netanyahu con Biden e Harris a Washington. Trump e Netanyahu hanno riaffermato il loro forte rapporto, respingendo ogni speculazione di tensione.

Harris, al contrario, ha assunto una posizione più assertiva riguardo al conflitto di Gaza durante il suo incontro con Netanyahu.

Ha chiesto un cessate il fuoco immediato, esprimendo preoccupazione per l’impatto umanitario sui civili palestinesi.

“È ora che questa guerra finisca”, ha dichiarato Harris in un discorso televisivo. Trump ha criticato le sue osservazioni definendole “irrispettose”, evidenziando la continua discordia negli approcci alla politica estera degli Stati Uniti.

Perché Trump vuole rivisitare Butler, Pennsylvania

La decisione di Trump di visitare nuovamente Butler, in Pennsylvania, segnala la sua continua strategia per rafforzare la sua base negli stati cruciali.

Il luogo del tentativo di omicidio aggiunge un elemento drammatico alla narrativa della sua campagna, rafforzando potenzialmente la sua immagine di leader resiliente.

Con l’avvicinarsi delle elezioni, i sondaggi inaspriti indicano una corsa altamente competitiva. Si prevede che entrambe le campagne intensificheranno i propri sforzi, sfruttando avalli, manifestazioni strategiche e posizioni politiche per influenzare gli elettori indecisi.

