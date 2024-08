Secondo quanto riferito, la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris sta cercando di ripristinare le relazioni con le principali società statunitensi di criptovaluta come parte della sua strategia elettorale per le prossime elezioni.

Questa mossa segnala un potenziale cambiamento nella posizione del Partito Democratico nei confronti del settore delle criptovalute, che ha dovuto affrontare un significativo controllo normativo sotto l’amministrazione Biden.

Harris mira a ricucire i legami con le principali società di criptovaluta

Secondo un rapporto del Financial Times, il team di Harris ha contattato le principali società di criptovaluta, tra cui Coinbase, Circle e Ripple Labs, per richiedere vari incontri.

Questo sforzo è visto come un punto di svolta strategico per cambiare la visione dei partecipanti al mercato delle criptovalute nei confronti del Partito Democratico, che è stato criticato per il suo approccio normativo aggressivo nei confronti del settore.

La campagna di Harris ha come obiettivo quello di differenziarsi rispetto all’amministrazione Biden, impegnandosi con le società di criptovaluta per “costruire un rapporto propositivo”.

Questo riposizionamento potrebbe essere cruciale mentre si prepara alle elezioni, in particolare con il crescente interesse da parte dei donatori del settore tecnologico.

Presentandosi come una candidata più favorevole alle criptovalute, Harris spera di ottenere il sostegno del crescente numero di appassionati di criptovalute all’interno della base democratica.

Il tentativo di Kamala Harris di ripristinare le relazioni con l’industria delle criptovalute riflette un perno strategico mentre si prepara alle imminenti elezioni. Le implicazioni più ampie di questo cambiamento di posizione potrebbero avere effetti significativi sul mercato delle criptovalute, con potenziali vantaggi per gli investitori in monete emergenti come Blackjack.