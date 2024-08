Deadpool e Wolverine infrangono i record con un weekend di apertura da 200 milioni di dollari

L’ultimo blockbuster Marvel, Deadpool e Wolverine, ha stabilito un nuovo punto di riferimento per i film di categoria R incassando oltre 200 milioni di dollari nel fine settimana di apertura.

Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Secondo le stime dello studio, il film ha incassato 205 milioni di dollari a livello nazionale e ben 438,3 milioni di dollari a livello globale, segnando il debutto cinematografico con rating R con il maggior incasso della storia.

Il successo di Deadpool e Wolverine eclissa i record precedenti stabiliti dai precedenti film di Deadpool.

Il Deadpool originale ha incassato circa 132 milioni di dollari nel fine settimana di apertura del 2016, mentre Deadpool 2 ha guadagnato 125 milioni di dollari nel 2018.

Anche se adeguate all’inflazione, queste cifre sono inferiori al notevole debutto dell’ultima puntata.

Deadpool e Wolverine è ora l’ottavo film con i maggiori incassi di tutti i tempi, mancando di poco il primo posto detenuto da The Avengers (2012) con 207 milioni di dollari e superando “Black Panther” (2018), che ha debuttato con 202 milioni di dollari.

Il trionfo finanziario della Marvel

Copy link to section

Con questa performance da record, il portafoglio cinematografico della Marvel ha ormai superato i 30 miliardi di dollari di guadagni collettivi, come riportato dalla Disney.

Questo traguardo consolida la posizione della Marvel come il franchise cinematografico con il maggior incasso di tutti i tempi.

Il Marvel Cinematic Universe (MCU) ha lavorato per ritrovare lo slancio precedente dopo la conclusione della “Infinity Saga” con Avengers: Endgame nel 2019.

Nonostante Endgame detenga ancora il record per il più grande weekend di apertura, Deadpool & Wolverine ha segnato un risultato significativo nella continua evoluzione della Marvel.

Secondo i dati di Box Office Pro, l’entusiasmo per Deadpool e Wolverine ha portato a un’impennata della domanda di spettacoli teatrali.

Il film attualmente detiene il 43% della quota di mercato dello spettacolo negli Stati Uniti. Il suo vasto appeal ha affascinato sia i fan più accaniti della Marvel che gli spettatori in generale, contribuendo al suo straordinario successo al botteghino.

Revival del botteghino estivo

Copy link to section

Il botteghino estivo, che ha avuto un inizio lento, è stato rivitalizzato da numerosi successi di successo. Dopo “Deadpool & Wolverine”, film come “Bad Boys: Ride Or Die”, “Inside Out 2”, “A Quiet Place: Day One”, “Cattivissimo Me 4” e “Twisters” hanno prodotto una serie di successi degni di nota. successi, segnando una delle stagioni cinematografiche estive più forti della storia recente.

La Disney ha inoltre annunciato che “Inside Out 2” è diventato il film d’animazione con il maggior incasso di tutti i tempi, incassando 1,46 miliardi di dollari a livello globale e superando il precedente record detenuto da “Frozen 2” (2019).

Questo risultato ha contribuito a colmare il divario nelle entrate del botteghino nazionale, che era in calo di oltre il 25% prima dell’inizio della stagione estiva dei blockbuster.

Nonostante le precedenti previsioni di un calo delle entrate per il 2024, la forte performance delle uscite estive ha migliorato le prospettive.

Gli analisti ora stimano che il botteghino dell’intero anno si chiuderà tra gli 8,2 e gli 8,7 miliardi di dollari. Il successo di “Deadpool & Wolverine” e di altri successi estivi ha alimentato l’ottimismo, anche se i confronti anno su anno continueranno a fluttuare.

Anche il successo di film come “Barbie” e “Oppenheimer”, entrambi usciti il 21 luglio, ha contribuito a far sì che gli incassi al botteghino nazionale del 2023 superino i 9 miliardi di dollari, il livello più alto dall’inizio della pandemia. Anche se mancano ancora diversi mesi alla fine dell’anno, la traiettoria attuale indica una robusta ripresa per l’industria cinematografica.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.