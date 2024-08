HSBC declassa ARM Holdings in vista degli utili del primo trimestre: dovresti vendere o tenere?

In un recente cambiamento che ha scosso il sentiment degli investitori, HSBC ha declassato ARM Holdings PLC (NASDAQ: ARM) da “Hold” a “Reduce”.

Il nuovo obiettivo di prezzo per ARM è fissato a 105 dollari, in calo rispetto ai precedenti 100 dollari, tra le preoccupazioni per l’elevata valutazione dell’azienda e un mercato in rallentamento per gli smartphone Android.

Questo downgrade arriva proprio mentre ARM si prepara a pubblicare mercoledì il suo rapporto sugli utili del primo trimestre, con il titolo attualmente scambiato a 149 dollari.

Questo prezzo indica un potenziale ribasso di circa il 30%, riflettendo le apprensioni sulla valutazione premium della società, che ammonta a 72 volte i suoi utili fiscali 2026.

Gli analisti rimangono rialzisti sull’ARM

Nonostante l’atteggiamento cauto di HSBC, altri analisti rimangono ottimisti sulle prospettive di ARM.

Morgan Stanley ha recentemente aumentato il titolo a “Overweight” da “Equal-Weight” e ha alzato l’obiettivo di prezzo a $ 190 da $ 107, concentrandosi sul ruolo in espansione di ARM nell’intelligenza artificiale ai margini della tecnologia di rete.

M Science ha messo in luce positivamente ARM per il suo ruolo nell’alimentare le CPU Amazon Graviton, provocando un rally del titolo del 5% in seguito a questo riconoscimento.

Anche gli analisti della Bank of America hanno recentemente aumentato il loro obiettivo di prezzo sul titolo, sottolineando il potenziale di ARM poiché la tecnologia AI permea PC e smartphone.

BofA ha anche notato lo spostamento verso le applicazioni AI on-device come un significativo motore di crescita, riflettendo un sentimento rialzista con un obiettivo di prezzo rivisto di 180 dollari, riconoscendo la posizione strategica di ARM nel panorama in evoluzione dei semiconduttori.

Aspettative sugli utili del primo trimestre di ARM e fondamentali aziendali

Il consenso degli analisti in vista del rapporto sugli utili fissa gli utili GAAP del primo trimestre di ARM a 0,17 dollari per azione su ricavi di 906,5 milioni di dollari, rispetto agli utili GAAP dell’anno precedente di 0,10 dollari per azione su ricavi di 675 milioni di dollari.

La salute fondamentale delle imprese di ARM rimane solida. La maggior parte delle entrate di ARM deriva dalle licenze IP a società tecnologiche di peso elevato, con contributi significativi dai contratti in corso con Apple, Nvidia e Qualcomm.

Si prevedono flussi di entrate significativi dai data center AI e dalle soluzioni di edge computing, con la piattaforma Neoverse di ARM pronta a catturare segmenti di mercato in crescita.

ARM detiene circa 3 miliardi di dollari in liquidità e investimenti a breve termine senza debiti, posizionandosi bene per investimenti aggressivi in ricerca e sviluppo e acquisizioni strategiche. Nonostante gli eccellenti margini lordi, i margini operativi si sono recentemente contratti a causa dell’aumento delle spese in ricerca e sviluppo, evidenziando una fase di reinvestimento mirata al progresso tecnologico e all’espansione del mercato.

La valutazione attuale di ARM

L’attuale valutazione di ARM presenta un quadro complesso. Il premio del titolo riflette il suo posizionamento strategico in aree ad alta crescita come l’intelligenza artificiale e le infrastrutture tecnologiche globali. Rispetto ai suoi concorrenti, il rapporto P/E a termine di ARM supera significativamente le medie del settore.

Anche il rapporto prezzo/vendite di ARM rimane elevato rispetto ai concorrenti, indicando un’aspettativa di mercato di una continua crescita elevata dei ricavi e di un’espansione in nuovi domini tecnologici.

Con i suoi investimenti strategici e il posizionamento sul mercato, ARM è pronta a convalidare la sua elevata valutazione attraverso una crescita sostenuta o ad adattarsi alle aspettative del mercato più moderate.

Mentre ci muoviamo da queste intuizioni fondamentali, un esame più attento della traiettoria del prezzo delle azioni di ARM attraverso l’analisi tecnica chiarirà ulteriormente le potenziali direzioni per la performance delle sue azioni nei prossimi trimestri.

Forte nei grafici a lungo termine, debole nel breve termine

ARM ha fatto un debutto straordinario al NYSE lo scorso anno con le azioni che sono salite di oltre il 30% rispetto al prezzo dell’IPO di $ 51 entro pochi giorni dall’IPO. Tuttavia, subito dopo sono entrati in un trend al ribasso, crollando al di sotto del prezzo IPO entro la fine di ottobre.

Grafico ARM di TradingView

Quella tendenza al ribasso è durata solo per un breve periodo e il titolo è entrato in una tendenza al rialzo nel novembre dello scorso anno che è durata fino ad ora e da allora è più che triplicata.

Nonostante il recente ritracciamento che ha visto il titolo da oltre 170 dollari a meno di 150 dollari, continua a mostrare uno slancio rialzista sui grafici a lungo termine. Pertanto, gli investitori rialzisti sul titolo possono prendere in considerazione l’acquisto sotto i 150 dollari con un trailing stop loss inferiore alla media mobile a 100 giorni.

Se lo slancio a breve termine dovesse nuovamente diventare rialzista, il titolo potrebbe raggiungere presto nuovi massimi storici.

Poiché il titolo sta mostrando debolezza nei grafici a medio e breve termine, i trader che hanno un atteggiamento ribassista sul titolo in vista degli utili del primo trimestre possono fare una scommessa ribassista ma devono astenersi dallo shortare direttamente il titolo. Invece, possono acquistare le Put ARM da 140 dollari con scadenza il 2 agosto sotto i 5 dollari.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.