Il CEO di Philips rivela la strategia di crescita post-accordo

Roy Jakobs, amministratore delegato della Koninklijke Philips NV (AMS: PHIA), attribuisce la forza della sua azienda nel secondo trimestre finanziario in parte ad un accordo statunitense.

Il conglomerato multinazionale ha recentemente accettato di pagare 1,1 miliardi di dollari per risolvere un contenzioso relativo ai suoi dispositivi difettosi per l’apnea notturna, per rimuovere l’eccesso e concentrarsi nuovamente sulle nostre innovazioni, ha detto oggi alla CNBC in un’intervista.

Philips è impegnata a gestire controversie simili anche al di fuori degli Stati Uniti, ha aggiunto Jakobs. Lunedì le azioni Philips sono aumentate di poco più del 10%.

Philips ha grandi affari in cantiere

Questa mattina Philips ha riportato utili migliori del previsto per il suo secondo trimestre.

Anche se la società con sede ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, deve ancora superare anche l’indagine del DOJ, continua ad aspettarsi un aumento fino al 5,0% delle vendite comparabili quest’anno, grazie allo slancio in tutte le sue unità di business.

Si prevede che PHIA concluda presto grandi affari sia in Nord America che in Europa che probabilmente aumenteranno la sua forza nella seconda metà del 2024, secondo il CEO Roy Jakobs.

L’amministratore delegato ha salutato la Cina come un “mercato in crescita fondamentalmente attraente” per Philips, nonostante la debolezza nel secondo trimestre. In Europa, ha aggiunto, la società ha registrato una ripresa più significativa sul lato dei consumatori rispetto a quella del settore sanitario.

Jakobs resta ottimista su ciò che riserva il futuro a Philips anche perché c’è “un nuovo slancio in arrivo” nei mercati in crescita come l’Indonesia e il Medio Oriente, mentre il Nord America continua a essere il mercato forte per le attività sanitarie della sua azienda.

Philips prevede la ripresa in Cina

Il CEO di Philip, Roy Jakobs, è convinto che la Cina migliorerà andando avanti man mano che l’azienda continua a portare le sue innovazioni sul mercato. PHIA è attiva in Cina da circa 100 anni.

L’amministratore delegato rimane ottimista poiché PHIA è “molto ben posizionata per cogliere opportunità” in Nord America, ha detto lunedì su “ Squawk Box Europe ”.

Philips è in fase di ristrutturazione dal 2022, una mossa che ridurrà il suo organico globale del 13% (10.000 posti di lavoro). Nel complesso, si è impegnata a tagliare i costi per circa 195 milioni di euro (211 milioni di dollari).

In vista del rapporto sugli utili, Wall Street aveva un rating di “hold” consensuale sulle azioni Philips. Gli analisti ritengono che PHIA abbia una valutazione equa a $ 28,53, il che segnala il potenziale per un altro guadagno del 10% da qui.

Potete leggere la versione trimestrale completa di Koninklijke Philips NV su questo link.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.