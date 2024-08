Il mercato immobiliare saudita è in forte espansione, ma la crisi dell’accessibilità economica incombe nel contesto della visione 2030

Il programma abitativo dell’Arabia Saudita nell’ambito del suo ambizioso programma Vision 2030 si è rivelato una benedizione mista per il mercato residenziale del paese. Sebbene il sostegno finanziario all’edilizia abitativa abbia portato a un aumento del numero di case possedute come previsto, l’improvviso aumento della domanda di case sta facendo salire significativamente i prezzi, portando a problemi di accessibilità economica.

Ciononostante, il mercato continua ad essere vivace con tutte e tre le principali città dell’Arabia Saudita: Riyadh, Jeddah e Dammam che vedono cambiamenti positivi anno su anno sia nei volumi che nei valori delle transazioni residenziali.

L’improvvisa transizione dall’affitto alla proprietà fa salire i prezzi e i tassi dei mutui

Secondo Faisal Durrani, partner e capo della ricerca MENA (Medio Oriente e Nord Africa) per la società di consulenza globale Knight Frank, quasi il 62% dei cittadini sauditi ha raggiunto lo status di proprietà, il che fa ben sperare per il completamento dell’obiettivo del governo di un tasso di proprietà della casa del 70%. nel paese. Per raggiungere questo obiettivo, il governo ha fornito finanziamenti a prezzi accessibili, finanziamenti a lungo termine a tassi fissi e altri strumenti.

Durrani ha invece raccontato:

“Ma come potete immaginare, questo improvviso sblocco della domanda repressa nel passaggio dall’affitto alla proprietà ha comportato aumenti di prezzo piuttosto significativi. Se parliamo di una città come Riyadh, abbiamo visto i prezzi degli appartamenti aumentare del 60% in negli ultimi tre anni. E chiaramente i redditi non sono aumentati ad un ritmo proporzionale.”

Durrani aggiunge che ciò ha causato problemi di accessibilità con i tassi ipotecari che galoppano da meno dell’1% circa 4 anni fa, al 6% di oggi con il paese che rispecchia la politica fiscale statunitense come la maggior parte delle nazioni del Golfo.

“Quindi, chiaramente le persone devono risparmiare più a lungo per poter risparmiare un deposito sufficiente per passare dall’affitto alla proprietà”, ha detto.

Secondo il “Saudi Arabia Residential Market Review – Summer 2024” dell’azienda, i volumi e i valori delle transazioni residenziali in Arabia Saudita sono aumentati del 48% (50.434 operazioni) e del 64% (42,4 miliardi di SAR) negli ultimi 12 mesi.

Nel marzo 2024, le banche e gli istituti finanziari hanno concesso mutui ipotecari residenziali per un valore di 7,8 miliardi di SAR (2 miliardi di dollari) a privati, segnando il livello più alto in 13 mesi (Banca Centrale Saudita), afferma il rapporto.

Riyadh ha bisogno di più azioni “built-to-rent” per i suoi giovani professionisti

Riyadh, la capitale dell’Arabia Saudita, ha registrato livelli storicamente elevati in termini di numero e valore totale delle vendite, che sono aumentati rispettivamente del 107% e del 96%, secondo il rapporto di Knight Frank.

Tuttavia, nella città esiste una grande opportunità, in gran parte non sfruttata, di sviluppare azioni build-to-rent poiché i professionisti ventenni qui non stanno cercando di acquistare una casa, ma di affittarla.

“Il 60% della popolazione saudita ha meno di 30 anni. Ora, molti giovani sauditi stanno emigrando nel regno in cerca di migliori opportunità di lavoro, in genere trasferendosi a Riyadh, che è il centro della maggior parte delle attività economiche”, afferma Durrani.

“Un giovane saudita sui vent’anni che non è sposato e arriva per la prima volta in una nuova grande città come Riyadh, non cercherà necessariamente di possedere una casa. Vorrebbe affittarne una. E probabilmente la farai.” cercare qualcosa di piccolo, come una o due camere da letto piuttosto che una villa con tre o quattro camere da letto”, aggiunge.

Gli sviluppatori si stanno facendo avanti per sviluppare tali spazi? No, dice Durrani, aggiungendo che questo è il motivo per cui finora è stata un’occasione mancata.

Sebbene non siano disponibili dati che indichino quanto grande potrebbe essere questo mercato, Durrani afferma che il 69% dei sauditi non si considera residente permanente nelle città in cui vive e lavora: un numero significativo, e questo potrebbe dare un indizio di quanto potrebbe essere grande il mercato del costruito in affitto.

