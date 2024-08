Il prezzo del composto (COMP) crolla del 6% dopo l’approvazione della controversa proposta di governance

Lunedì il prezzo del composto (COMP) è sceso di circa il 6%, scambiando a partire da 47,27 dollari.

Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Il declino è arrivato quando la comunità ha reagito alle ultime notizie sulla governance dell’organizzazione autonoma decentralizzata (DAO) dietro il protocollo di prestito.

Quello che è successo?

Copy link to section

I dettagli su una pagina del forum di Compound Finance sottolineano che un potenziale “attacco alla governance” sul protocollo è passato.

La proposta 289 che mira a investire il 5% dei token COMP per un valore di circa 24 milioni di dollari in un protocollo di rendimento chiamato goldCOMP è stata approvata nonostante le preoccupazioni di tutta la comunità.

In particolare, questa è la terza proposta del gruppo “Golden Boys” e fa seguito al rifiuto di proposte di governance simili.

Il primo tentativo di far adottare la proposta è avvenuto a maggio. Tuttavia, quando la comunità ha rifiutato la proposta 118, i Golden Boys hanno dato seguito alla proposta 247, sostenendo che l’assegnazione dei token COMP al caveau vedrà i possessori di token Compound Finance guadagnare un reddito passivo.

Quando anche questo ha colpito la roccia, il gruppo si è rivolto all’ultimo tentativo di attacco alla governance tramite la proposta 289. Questa volta la controversa proposta di stanziare 499.000 COMP del valore di 24 milioni di dollari è stata approvata, sollevando ulteriori preoccupazioni nella comunità.

È un attacco alla governance?

Copy link to section

Nelle DAO, un attacco alla governance si verifica quando un’entità controlla abbastanza potere di voto da influenzare i voti di governance a proprio favore e spesso per guadagno personale.

Secondo alcuni membri della comunità, i Golden Boys e una balena di nome Humpy probabilmente vogliono sottrarre il COMP al DAO. Tuttavia, Humpy ha respinto tali affermazioni, sottolineando l’uso di un “Trust Setup”.

“’Rubare fondi’ è una frase sbagliata e fuorviante, soprattutto se pronunciata dallo specialista del rischio del complesso. L’investimento richiesto passa attraverso un Trust Setup con una serie di vincoli di azioni che non consentono il furto/la deviazione di fondi”, ha pubblicato Humpy.

Nonostante ciò, la comunità Compound ora prenderà in considerazione la proposta 290 che delinea un vincolo di governance con l’amministratore di Timelock. Se adottato, ci sarà un ritardo di due giorni per le azioni relative a goldCOMP, il che potrebbe dare alla comunità spazio per contrastare potenziali mosse in malafede.

Gli altcoin salgono mentre Bitcoin punta a 70.000 dollari

Copy link to section

Sebbene il prezzo del token COMP sia attualmente superiore a 48 dollari, è ancora in rosso di oltre il 4% nell’arco di 24 ore.

La difficoltà di Compound arriva quando diverse altcoin di punta hanno rispecchiato la forte impennata di Bitcoin all’inizio di lunedì.

Mentre la sessione di negoziazione asiatica ha visto BTC salire sopra i 69.800 dollari, Ethereum è salito sopra i 3.300 dollari e Solana è salita sopra i 193 dollari.

Nel frattempo, Bitcoin Cash ha continuato il suo rialzo mentre i rialzisti hanno superato i 400$, registrando un rally di oltre il 14% per raggiungere massimi intraday di 452$ al momento della stesura di questo articolo.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.