La prevendita di Poodlana (POODL), lanciata il 17 luglio, ha già superato la soglia dei 3 milioni di dollari in meno di due settimane. L’entusiasmo tra gli appassionati di meme coin sta crescendo mentre vanno alla ricerca della prossima gemma promettente.

Con soli 17 giorni rimasti nella prevendita di 30 giorni di Poodlana, l’attesa sta crescendo. Il 16 agosto il token POODL verrà quotato sul suo primo exchange decentralizzato (DEX) entro un’ora dalla conclusione della prevendita.

Segna sul tuo calendario questa data chiave.

La razza canina più importante dell’Asia ispira una nuova meme coin

L’uomo più ricco dell’Asia, Anant Ambani, ha recentemente ospitato il matrimonio del secolo per suo figlio: un sontuoso evento da 600 milioni di dollari che ha attirato l’élite delle celebrità mondiali. Secondo The Guardian, i riflettori sono puntati anche sul cane di famiglia, Happy.

La presenza di Happy ha evidenziato una tendenza in crescita: le migliori razze di cani stanno sempre più facendo scalpore in eventi di alto profilo, tra cui sfilate di moda e raduni sul tappeto rosso.

Qui entra in gioco Poodlana, una criptovaluta che fonde il mondo della moda e del glamour con l’amato barboncino, una delle tre razze di cani più popolari in Asia. Questo fascino alla moda sta guidando la crescita virale di Poodlana non solo in Asia, ma a livello globale.

Il fiorente mercato asiatico della moda e la sua crescente trazione nel settore delle criptovalute stanno creando uno slancio significativo. Paesi come Cina, Giappone e Corea sono leader nell’adozione delle criptovalute, con l’ascesa di monete meme come Chuan Pu che mostrano il potenziale di Poodlana.

Mentre Dogecoin, Shiba Inu e Dogwifhat attualmente dominano il mercato delle meme coin, l’elegante cagnolino di Poodlana potrebbe essere pronto a ridefinire il panorama delle criptovalute.

Il prezzo di Poodlana in prevendita

Poodlana non è solo eleganza e scodinzolii. Questa meme coin a tema cane ha come obiettivo quello di ottenere il titolo di miglior cane sul mercato di Solana, unendo il fascino estetico con la possibilità di essere un’opportunità per i suoi detentori.

Il token POODL attualmente vale 0,0335$ in prevendita. È aumentato da 0,02$ nella prima fase della prevendita, ma offre comunque ai primi acquirenti la possibilità di posizionarsi a valori potenzialmente vantaggiosi. Il prezzo di quotazione sarà di 0,06$

Cosa rende unica Poodlana?

La tokenomics di Poodlana delinea una fornitura di token di 1 miliardo e il 50% di questa fornitura totale sarà disponibile durante la prevendita. I dettagli sulla pagina di prevendita ufficiale indicano che il 100% dei token verrà sbloccato dopo la vendita dell’ICO.

Il progetto adotta un approccio unico in cui il token verrà elencato sul suo primo DEX entro 60 minuti dalla fine della prevendita. È un piano che significa che non ci saranno incertezze su quando i partecipanti riceveranno i loro token o ansia per gli sblocchi programmati.

La quotazione immediatamente dopo la fine dell’offerta di token ha anche un altro potenziale effetto: Poodlana potrebbe sfruttare lo slancio della prevendita per far esplodere il prezzo di lancio DEX a 0,06$.

Vuoi saperne di più su questa meme coin? Visita il sito ufficiale.