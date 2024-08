Maduro eletto presidente venezuelano per il terzo mandato nonostante l’opposizione, i governi internazionali ne contestano l’esito

Il leader autoritario del Venezuela Nicolas Maduro è stato annunciato presidente eletto del paese per il terzo mandato consecutivo in un’elezione molto carica, anche se l’opposizione ha contestato i risultati elettorali, adducendo un comportamento scorretto.

Elvis Amoroso, capo del Consiglio elettorale nazionale, ha annunciato che Maduro si è assicurato il 51% dei voti, rispetto al candidato dell’opposizione, l’ex diplomatico Edmundo Gonzalez, 74 anni, che avrebbe ottenuto il 44% dei voti.

Tuttavia, il Consiglio deve ancora pubblicare i conteggi dettagliati di ciascuno dei 30.000 seggi elettorali in tutto il paese, promettendo di farlo nelle “prossime ore”.

I risultati annunciati dal Consiglio Elettorale Nazionale hanno contraddetto diversi exit poll che indicavano la vittoria di González.

L’opposizione contesta i risultati elettorali

L’opposizione, rappresentata da González e dalla principale leader dell’opposizione Maria Corina Machado, a cui è stato vietato di candidarsi, afferma di avere conteggi di voti provenienti da circa il 40% delle urne, mostrando uno schiacciante margine di vittoria per González.

Lunedì Machado ha detto che Gonzalez aveva ottenuto il 70% dei voti nella competizione.

Le società indipendenti e autonome hanno fornito risultati convincenti durante tutta la giornata. I conteggi rapidi hanno mostrato una partecipazione storica, in aumento di ora in ora. Abbiamo i conteggi dei voti di oltre il 40% delle urne, tutti corrispondenti ai dati del Consiglio Elettorale Nazionale. Queste informazioni confermano che Edmundo Gonzalez ha ottenuto il 70% dei voti, mentre Nicolas Maduro ha ricevuto il 30%.

González ha detto: “I venezuelani e il mondo intero sanno cosa è successo”.

Stati Uniti e altri paesi americani mettono in dubbio i risultati

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha espresso “serie preoccupazioni” sui risultati elettorali, affermando che non riflettono la volontà o i voti del popolo venezuelano.

Parlando a Tokyo, Blinken ha detto,

È fondamentale che ogni voto venga conteggiato in modo equo e trasparente, che le autorità elettorali condividano immediatamente le informazioni con l’opposizione e gli osservatori indipendenti e che pubblichino il tabulato dei voti. La comunità internazionale osserva la situazione con molta attenzione e risponderà di conseguenza.

Brian A. Nichols, vicesegretario di Stato americano per gli affari dell’emisfero occidentale, ha fatto eco a questi sentimenti, sottolineando la necessità di trasparenza e accesso per tutti i partiti politici e la società civile nel processo di tabulazione dei voti.

Anche il presidente cileno Gabriel Boric Font ha chiesto la consegna trasparente e tempestiva dei risultati elettorali, sottolineando che la comunità internazionale non accetterà niente di meno.

“L’Argentina non riconoscerà un’altra frode e spera che questa volta le Forze Armate difenderanno la democrazia e la volontà popolare”, ha detto il presidente argentino Javier Milei.

Anche i leader di Guatemala, Uruguay, Perù e Costa Rica hanno messo in dubbio i risultati, mentre Cuba, Bolivia e Honduras ne hanno accolto favorevolmente il risultato.

Contesto economico e sociale delle elezioni

Il Venezuela ha dovuto affrontare un collasso economico negli ultimi dieci anni, costringendo circa 7,7 milioni di persone, ovvero quasi un terzo della sua popolazione, a lasciare il Paese per lavorare all’estero.

Dal 2014, la produzione si è contratta del 70%, più del doppio del colpo subito dagli Stati Uniti durante la Grande Depressione.

Nel 2022, il FMI ha descritto lo stato di disordine del Venezuela come “il più grande collasso economico per un paese non in conflitto in mezzo secolo”.

Mentre i critici hanno attribuito la difficile situazione del paese alla corruzione, Maduro accusa le severe sanzioni guidate dagli Stati Uniti che hanno ulteriormente danneggiato l’industria petrolifera venezuelana, esacerbando la crisi economica.

Nonostante detenga le maggiori riserve petrolifere accertate a livello globale, la produzione petrolifera del Venezuela è crollata da 3,6 milioni di barili al giorno alla fine degli anni ’90 a meno di 1 milione di barili al giorno a causa delle sanzioni e della cattiva gestione.

Il calo delle vendite di petrolio ha contribuito all’iperinflazione, che ha raggiunto oltre l’1 milione% nel 2018, causando gravi carenze di beni di prima necessità e spingendo all’emigrazione di massa.

Si pensava che una vittoria dell’opposizione potesse porre fine a 25 anni di dominio socialista e avviare cambiamenti significativi nella governance e nelle politiche economiche del paese.

Ci si aspettava che riducesse la dipendenza dal petrolio, affrontasse le inefficienze nel settore petrolifero e utilizzasse tutti i proventi per ripagare i debiti.

I risultati lasciano il Venezuela con il fiato sospeso

Il ritardo nell’annuncio dei risultati finali, arrivato sei ore dopo la chiusura prevista delle urne, ha indicato dibattiti interni al governo su come procedere.

I rappresentanti dell’opposizione hanno affermato che i conteggi raccolti dai rappresentanti della campagna elettorale nel 30% dei centri elettorali mostrano che González guida Maduro con un margine significativo.

La riluttanza del Consiglio elettorale nazionale a pubblicare i risultati dettagliati ha alimentato lo scetticismo e sollevato dubbi sull’integrità delle elezioni.

Tuttavia, la capacità dell’opposizione di verificare i risultati è ostacolata dalla mancanza di dati ufficiali provenienti dai seggi elettorali.

La sequenza degli eventi è stranamente simile a quella delle ultime elezioni, quando anche Maduro fu accusato di aver truccato le elezioni a suo favore, portando al boicottaggio del risultato da parte dell’opposizione.

Con l’evolversi della situazione, lo scontro ad alto rischio tra l’opposizione e il governo determinerà se il Venezuela uscirà dal governo monopartitico.

La risposta della comunità internazionale e le azioni del Consiglio Elettorale Nazionale nei prossimi giorni saranno cruciali per dare forma al futuro politico del Paese.

