Mentre la Federal Reserve americana si prepara alla riunione politica di questa settimana, il brusio del mercato riguarda solo potenziali tagli dei tassi di interesse. Sebbene sia improbabile che un taglio dei tassi venga annunciato immediatamente, i mercati sono ottimisti sul fatto che la banca centrale inizierà ad abbassare i tassi entro settembre.

Questa anticipazione rende ora un momento strategico per investire in azioni destinate a beneficiare di tassi di interesse più bassi. Ecco quattro titoli che gli esperti ritengono prospereranno nell’imminente contesto di taglio dei tassi.

Chevron Corp. (NYSE: CVX)

Chevron è un ottimo candidato per beneficiare di tassi di interesse più bassi.

Storicamente, i tagli dei tassi stimolano la crescita economica, portando ad un aumento della domanda di petrolio e gas.

Questo scenario può aumentare la redditività di Chevron e rendere i nuovi progetti più sostenibili dal punto di vista finanziario grazie alla riduzione dei costi di finanziamento.

Le azioni Chevron sono attualmente scese di oltre il 15% rispetto al loro massimo storico, offrendo un buon rendimento da dividendi del 4,17%.

Ciò rende Chevron un’opzione interessante per gli investitori che desiderano trarre vantaggio dai tagli dei tassi attesi.

AT&T Inc (NYSE: T)

AT&T si distingue come un altro titolo di punta che probabilmente trarrà vantaggio dai prossimi tagli dei tassi.

Il colosso delle telecomunicazioni richiede notevoli spese in conto capitale per l’aggiornamento e l’espansione della rete.

Tassi di interesse più bassi possono rendere questi investimenti più convenienti e potenzialmente più redditizi.

Inoltre, la riduzione dei costi di finanziamento aiuterà AT&T a gestire il suo sostanziale carico di debito, migliorando il flusso di cassa.

Con un rendimento da dividendi del 5,87%, AT&T offre un motivo convincente per l’inclusione nel proprio portafoglio prima dei tagli dei tassi previsti.

Uber Technologies Inc (NYSE: UBER)

Uber è destinata a beneficiare in modo significativo dei minori oneri finanziari in quanto azienda orientata alla crescita.

I tagli alle tariffe possono facilitare l’espansione del business e supportare strategie di prezzo competitive e progressi tecnologici.

Sebbene le azioni di Uber siano scambiate a 3,62 volte le vendite dell’anno scorso, Wall Street mantiene un rating di “acquisto” con un obiettivo medio al rialzo di 87 dollari, che rappresenta un potenziale aumento del 35% rispetto ai livelli attuali.

Ciò rende Uber un’opzione di investimento interessante in un contesto di tassi di interesse più bassi.

3M Co (NYSE: MMM)

3M è un altro titolo che potrebbe trarre vantaggio dai tagli dei tassi, poiché i tassi di interesse più bassi in genere stimolano la spesa dei consumatori.

Ciò può favorire un aumento della domanda per la vasta gamma di prodotti di consumo di 3M, dai post-it al nastro adesivo.

Inoltre, un dollaro USA più debole, che spesso accompagna i tagli dei tassi, può rendere i prodotti 3M più competitivi sui mercati internazionali, aumentando potenzialmente le esportazioni.

3M ha recentemente superato le stime di Wall Street per il suo secondo trimestre finanziario e ha aumentato le sue linee guida per il margine operativo e gli utili per azione rettificati per l’intero anno, aumentando ulteriormente la sua attrattiva come beneficiario del taglio dei tassi.

Mentre la Federal Reserve si avvicina sempre di più a potenziali tagli dei tassi di interesse, gli investitori dovrebbero considerare di posizionare i propri portafogli per trarre vantaggio da questo cambiamento. Investendo strategicamente in queste società, puoi potenzialmente migliorare la performance del tuo portafoglio nei prossimi mesi.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.