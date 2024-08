Bill Ackman punta a 2 miliardi di dollari nell’IPO di Pershing Square, ridimensionando l’obiettivo iniziale di 25 miliardi di dollari

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

La nuova impresa del miliardario gestore di hedge fund Bill Ackman, Pershing Square USA, punta a raccogliere fino a 2 miliardi di dollari nella sua prossima offerta pubblica iniziale (IPO).

Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Ciò segna una riduzione significativa rispetto all’obiettivo originale di 25 miliardi di dollari del fondo, che lo avrebbe posizionato come una delle più grandi IPO della storia.

L’obiettivo rivisto riflette un’offerta più modesta ma pur sempre sostanziale, sottolineando un cambiamento strategico dovuto alla struttura unica del fondo chiuso, che tradizionalmente raccoglie meno entusiasmo da parte degli investitori.

Inizialmente, Ackman immaginava Pershing Square USA come un punto di svolta nel panorama delle IPO, con proiezioni di raccolta fino a 25 miliardi di dollari.

Tuttavia, riconoscendo le sfide associate alla struttura chiusa del fondo, che limita la liquidità degli investitori, Ackman ha ricalibrato le sue aspettative.

Il nuovo piano prevede la vendita di un massimo di 40 milioni di azioni a 50 dollari ciascuna, con un aumento totale previsto ora compreso tra 2,5 e 4 miliardi di dollari.

Sebbene questo aggiustamento riporti l’IPO a una scala più gestibile, rimane una delle offerte più importanti dell’anno.

Interesse e preoccupazioni degli investitori

Copy link to section

La Borsa di New York ha annunciato un ritardo nel debutto del fondo, senza però specificare le ragioni di questo rinvio.

Nonostante ciò, l’interesse da parte di importanti investitori rimane forte.

Enti importanti come Baupost Group, Putnam e Teachers Retirement System of Texas hanno già effettuato ordini sostanziali per l’IPO, riflettendo la fiducia nella reputazione di Ackman e nel potenziale del fondo.

Nella sua lettera agli azionisti, Ackman ha riconosciuto la sensibilità che circonda la dimensione dell’IPO ed ha espresso un cauto ottimismo riguardo all’obiettivo rivisto.

Struttura e focus del fondo

Copy link to section

La struttura dei fondi chiusi, pur supportando strategie di investimento a lungo termine, limita la liquidità poiché gli investitori possono uscire solo vendendo le proprie quote ad altri.

Questo aspetto del fondo ha generato alcune preoccupazioni tra gli investitori, in particolare per quanto riguarda la velocità di impiego del capitale e la gestione degli investimenti.

Fin dalla sua nascita, Pershing Square Holdings, il fondo decennale di Ackman che fornisce capitale permanente, ha prodotto un rendimento del 6,4%.

Negli ultimi 20 anni, l’hedge fund di Ackman ha raggiunto un rendimento medio annuo del 16,5%, sovraperformando l’indice S&P 500 di 9,3 punti percentuali all’anno.

Se Pershing Square USA fosse esistito nella sua forma attuale, avrebbe reso il 19,4% annuo, con un rendimento del 31% negli ultimi 6,5 anni, secondo il materiale promozionale di Ackman.

Pershing Square USA prevede di concentrare gli investimenti in 12-15 società a grande capitalizzazione, investment grade e con flussi di cassa positivi nel Nord America.

Questa strategia è in linea con l’approccio consolidato di Ackman di investimenti concentrati e ad alta posta in gioco. Il fondo mira a quotarsi alla Borsa di New York con il simbolo “PSUS”.

La personalità pubblica e l’influenza di Ackman, in particolare attraverso la piattaforma di social media X (ex Twitter), hanno rafforzato i suoi sforzi per attrarre investitori al dettaglio.

La sua recente campagna di alto profilo contro l’Università di Harvard su varie questioni ha dimostrato la sua volontà di sfruttare la sua piattaforma per un impatto più ampio.

Tuttavia, nonostante la sua vasta portata e i meriti strategici del fondo, tra i potenziali investitori persistono preoccupazioni circa la struttura chiusa e l’approccio di investimento.

Mentre l’IPO procede, la capacità di Ackman di affrontare queste preoccupazioni sarà cruciale per determinarne il successo finale.