Guggenheim aggiorna Akamai ad Acquista con un obiettivo di 128 dollari: conviene investire?

Lunedì 29 luglio, gli analisti di Guggenheim hanno promosso Akamai Technologies (NASDAQ:AKAM) a Buy from Hold, fissando un obiettivo di prezzo di 128 dollari.

Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Questo obiettivo di prezzo suggerisce un potenziale rialzo di oltre il 30% rispetto all’attuale prezzo di scambio di Akamai di 98 dollari.

Gli analisti di Guggenheim ritengono che Akamai sia pronta a trasformarsi da società di rete per la distribuzione di contenuti (CDN) in una piattaforma più ampia, sfruttando la sua forte posizione CDN per fornire soluzioni cloud e di sicurezza avanzate.

Opinioni di altre aziende a Wall Street

Copy link to section

L’ultimo aggiornamento di Akamai arriva in mezzo a una serie di opinioni contrastanti degli analisti. All’inizio di questo mese, HSBC ha aggiornato Akamai da Reduce a Hold, citando preoccupazioni per la mancanza di linee guida da parte della società, ma riconoscendo che l’attuale prezzo delle azioni riflette questi problemi.

HSBC prevede che l’EPS non GAAP di Akamai cresca a un modesto CAGR del 5,1% dal 2023 al 2027, restando indietro rispetto ai tassi di crescita a doppia e bassa cifra del settore.

Scotiabank ha inoltre avviato la copertura su Akamai con un rating Outperform e un obiettivo di prezzo di 110 dollari il 9 luglio, evidenziando le solide prospettive di crescita dell’azienda nel campo della sicurezza e dell’edge computing.

Secondo Scotiabank, si prevede che questi segmenti costituiranno il 75% del business di Akamai entro il 2025, guidando la crescita futura dell’azienda.

Tuttavia, non tutti gli analisti sono così ottimisti. A maggio, Raymond James ha mantenuto il rating Outperform ma ha abbassato il target di prezzo da 138 a 115 dollari, esprimendo preoccupazione per la performance delle attività di consegna di Akamai.

Gli analisti dell’azienda hanno notato che, mentre i segmenti della sicurezza e dell’informatica hanno mostrato una forte crescita, l’attività di consegna ha dovuto affrontare sfide dovute a clienti importanti come le società di streaming e di social media che hanno ridotto l’uso dei servizi di Akamai per ridurre i costi.

Citi Research ha inoltre abbassato il target di prezzo per Akamai da 117 a 110 dollari, pur mantenendo un rating neutrale a maggio.

Gli analisti di Citi hanno evidenziato la significativa pressione sulle attività di consegna di Akamai, che hanno registrato un calo dell’11% su base annua nel primo trimestre del 2024, mettendo in ombra la sana crescita nei segmenti della sicurezza e dell’informatica.

Anteprima degli utili del secondo trimestre

Copy link to section

Il rapporto sugli utili del secondo trimestre di Akamai, atteso per l’8 agosto, sarà un indicatore fondamentale della performance dell’azienda.

Gli analisti prevedono un GAAP EPS di 0,94 dollari, in aumento rispetto a 0,85 dollari nel secondo trimestre del 2023, e ricavi di 977,60 milioni di dollari, rispetto ai 935,7 milioni di dollari dello stesso periodo dell’anno scorso.

Tuttavia, ci sono state 19 revisioni al ribasso dell’EPS negli ultimi 90 giorni, riflettendo un sentimento cauto tra gli analisti.

Akamai ha dovuto affrontare recenti turbolenze, tra cui un calo di quasi il 10% del prezzo delle azioni a seguito di indicazioni prospettiche più deboli del previsto durante i suoi utili del primo trimestre.

Per il secondo trimestre, la società prevede utili (non GAAP) compresi tra 1,51 e 1,56 dollari per azione, inferiori alle aspettative degli analisti di 1,63 dollari per azione.

Nonostante queste sfide, i segmenti sicurezza ed elaborazione dell’azienda continuano a crescere rispettivamente del 15-17% e del 21-23% su base annua.

Fondamentalmente, l’attività di Akamai mostra forza nella sua strategia di diversificazione, concentrandosi su aree ad alta crescita come la sicurezza e l’edge computing.

L’acquisizione di Noname Security per 450 milioni di dollari mira a migliorare le capacità di sicurezza API di Akamai, contribuendo alla futura crescita dei ricavi. Nonostante le battute d’arresto nel segmento delle consegne, l’azienda prevede ricavi incrementali da eventi significativi come i Giochi Olimpici e le elezioni statunitensi.

I dati finanziari di Akamai rimangono solidi, con i risultati del primo trimestre del 2024 che mostrano un aumento delle entrate dell’8% su base annua fino a raggiungere 986,97 milioni di dollari e un aumento del 21% delle entrate legate alla sicurezza.

Anche il segmento informatico ha registrato un aumento del 25% su base annua, rafforzando l’allontanamento strategico dell’azienda dalla dipendenza dalla CDN.

Dal punto di vista della valutazione, il flusso di cassa derivante dalle operazioni di Akamai supera significativamente la media del settore, rendendolo un investimento interessante nonostante la recente volatilità dei titoli. Il programma di riacquisto di azioni proprie della società sottolinea ulteriormente le sue forti capacità di generazione di flussi di cassa.

Nel considerare questi punti di forza fondamentali, è altrettanto importante analizzare il modo in cui questi fattori si riflettono nei movimenti dei prezzi delle azioni Akamai.

Esaminando gli indicatori tecnici e i modelli grafici, possiamo ottenere informazioni più approfondite sulle potenziali tendenze future e sugli obiettivi di prezzo.

Approfondiamo l’analisi tecnica per esplorare cosa rivelano i grafici sulla traiettoria delle azioni di Akamai.

Forte resistenza a lungo termine sopra i 120 dollari

Copy link to section

Le azioni di Akamai non hanno offerto alcun rendimento in termini di prezzo agli investitori dalla fine del 2020. Nei grafici a lungo termine, si può vedere come 120 dollari abbiano agito come una forte resistenza per il titolo da ottobre 2020.

Ha tentato di superare quel livello più volte negli ultimi 4 anni, ma non ci è riuscito.

Grafico AKAM di TradingView

Tuttavia, i grafici a breve termine offrono qualche speranza ai rialzisti. Dall’inizio di questo mese, il titolo ha assistito ad un significativo rimbalzo passando da meno di $ 90 a sopra $ 98 attualmente. Inoltre, sia le medie mobili a 50 che quelle a 100 giorni hanno iniziato ad aumentare.

Pertanto, gli investitori rialzisti che desiderano acquistare il titolo possono avviare una piccola posizione ai livelli attuali mantenendo uno stop loss al recente minimo a 87,70 dollari.

Possono aumentare la loro posizione long se il titolo registra una chiusura settimanale superiore a $ 120.

Per i trader a breve termine ribassisti sul titolo, le opportunità di vendita emergeranno solo se il titolo perde il suo slancio rialzista a breve termine.

Il primo segnale di ciò si avrà se il titolo chiuderà giornalmente al di sotto della sua media mobile a 100 giorni, che attualmente è a 92,41 dollari.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.