La mossa della Southwest Airlines per porre fine ai posti aperti è un genio strategico o un errore?

“La Southwest è stata l’unica compagnia aerea rimasta a non punire finanziariamente la mia famiglia quando volevamo sederci accanto ai nostri bambini piccoli senza pagare 35-50 dollari in più per volo,” ha scritto su ‘X’ Emily Porter, una dottoressa di Austin, in Texas. subito dopo la compagnia aerea annunciò che avrebbe eliminato il suo modello con posti a sedere aperti.

Le borse gratuite saranno presto sul ceppo e saranno altrettanto pessime di quelle americane.

Drew Ayling, un ingegnere informatico della Ford Motor Company, ha descritto la mossa come qualcosa che semplicemente non “sembrava giusto” mentre TJ Moe, un ex ricevitore di football americano, ha definito la mossa una “decisione terribile, terribile”.

“Southwest è stata la mia compagnia aerea preferita per tutta la mia vita a causa dei posti a sedere aperti”, ha detto su “X”.

Porter, Ayling e Moe sono solo alcuni dei tanti passeggeri che hanno espresso apertamente il loro disappunto per la decisione della compagnia aerea di interrompere la pratica dei posti a sedere aperti, il suo segno distintivo da oltre 50 anni, parte dei suoi sforzi di “modernizzazione” ma, soprattutto, per la generazione di ulteriori posti a sedere. reddito.

Annunciando la mossa giovedì scorso, la compagnia aerea ha condiviso che una ricerca condotta ha indicato che l’80% dei clienti Southwest e l’86% dei potenziali clienti preferiscono un posto assegnato. Ha addirittura soprannominato il modello con posti a sedere aperti come la ragione principale per cui un cliente sceglie una compagnia aerea concorrente.

Anche se alcuni hanno accolto con favore la mossa, il loro numero è scarso e distante tra loro, il che fa sorgere dubbi sul fatto che la mossa finirà per alienare la fedele base di clienti della compagnia aerea.

La storia dei posti a sedere egualitari del sud-ovest

La compagnia aerea è stata fondata nel 1967 e ha sede a Dallas e presto si è distinta per le sue offerte uniche, o meglio per la mancanza di alcune.

I clienti per la prima volta negli anni ’70 furono accolti a bordo con una proposta unica: self-service, posti a sedere aperti. La prenotazione confermava un posto flyer sull’aereo, solo che lui/lei non sapeva quale.

Alcune hostess di volo direbbero: “I posti sono liberi. Puoi sederti dove vuoi, proprio come in chiesa.

Inoltre non c’erano cabine di prima classe e a nessuno veniva data la priorità nell’imbarco, il che dimostrava la filosofia operativa egualitaria del fondatore Herb Kelleher e la sua antipatia per la “mentalità di classe”.

Abbinare le offerte dei colleghi, mossa buona o cattiva?

Oltre ai posti a sedere assegnati, Southwest riserverà ora circa un terzo dei suoi posti per la parte premium e con più spazio per le gambe della cabina, affermando che è stata una forte preferenza da parte dei clienti e che sarebbe in linea con ciò che i concorrenti del settore su narrowbody aerei offerti.

Christopher Meller, direttore degli insight e dell’analisi presso Lundbeck, in un post elaborato su LinkedIn, ha definito la mossa un “errore miope”.

Meller ha messo in dubbio la richiesta della compagnia aerea di sopprimere un “elemento chiave di differenziazione” per diventare solo un altro prodotto “anch’io” nel tentativo di guadagnare frazioni di quota di mercato.

“A volte, la fretta di conformarsi a ciò che offrono i tuoi concorrenti può trasformare il tuo marchio in una merce piuttosto che farlo risaltare. Credo che questo sia ciò che Southwest dovrà presto affrontare con la sua ultima decisione”, ha detto.

Utili deludenti, pressioni da parte del management di Elliott dietro il trasferimento

Anche se la compagnia aerea ha definito la mossa un passo verso la modernizzazione, è un segreto di Pulcinella che i deludenti guadagni e la performance del titolo dopo la pandemia, insieme alle pressioni dell’investitore attivista Elliott Management, hanno forzato la mano al management.

La performance finanziaria di Southwest è stata deludente, con le azioni che hanno perso quasi la metà del loro valore negli ultimi tre anni in un periodo in cui l’indice S&P 500 ha guadagnato il 25%.

Il rapporto prezzo/utili finale della società è pari a 33, significativamente superiore alla mediana del settore di 4,86 e il suo margine operativo è sceso allo 0,2% nella prima metà di quest’anno da oltre il 13% nel 2019.

Solo due analisti su 18 hanno un rating “buy” sul titolo, secondo i dati LSEG, riportati da Reuters.

Il CEO Bob Jordan ha affermato che il cambiamento potrebbe generare più di 1 miliardo di dollari di entrate annuali e ampliare l’attrattiva della compagnia aerea.

Cosa dicono gli analisti?

Gli analisti hanno evidenziato la necessità di nuovi flussi di entrate ad alto margine per compensare le pressioni sui costi.

Secondo Reuters, gli analisti di Raymond James prevedono che i cambiamenti contribuiranno per 95 centesimi ad azione agli utili della compagnia aerea il prossimo anno. Ha affermato che rivali come Delta, United e Alaska Airlines si sono affidati a viaggiatori premium che spendono molto per proteggere i loro profitti.

Gli analisti hanno anche affermato che il successo di Southwest dipenderà dalla sua capacità di commercializzare e vendere i cambiamenti e di entrare in un mercato che non ha mai servito prima.

“Dovrebbe essere mitigata l’aspettativa che i posti assegnati siano un cambiamento di luci per il sud-ovest”, ha detto a Reuters Conor Cunningham, un analista di Melius Research.

Il fatto che lo stesso Elliott abbia messo in dubbio la presunta mossa storica non può essere ignorato.

“Le iniziative annunciate da questo gruppo dirigente fallito – evidenti tentativi di autoconservazione – semplicemente non sono credibili. Troppo poco e troppo tardi non è una strategia. E’ tempo di una nuova leadership”, ha detto Elliott in una dichiarazione subito dopo l’annuncio delle compagnie aeree.

Southwest ha preso in considerazione l’idea di abbandonare i posti a sedere aperti e passare ai posti assegnati nel 2006, ma ha abbandonato l’idea dopo che i test hanno dimostrato che il trasferimento potrebbe comprometterne l’efficienza e aumentare il tempo di imbarco da 1 a 4 minuti. Il passaggio potrebbe anche far aumentare i costi del lavoro poiché Southwest potrebbe aver bisogno di più agenti per l’imbarco, ha detto Reuters.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.