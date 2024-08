Ottime notizie per i token Pepe, Book of Meme e Dogwifhat

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Lunedì i prezzi delle criptovalute hanno continuato il loro forte rimbalzo mentre gli investitori riflettevano sulla recente conferenza Bitcoin a Nashville. Bitcoin è tornato sopra i 70.000 dollari per la prima volta dal 7 giugno.

Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Anche la maggior parte delle monete meme e delle altcoin si è ripresa lunedì. Book of Meme (BOME), una nuova moneta meme di Solana, è salita a 0,010 dollari, il suo punto più alto dal 28 giugno. Il suo punto più alto è stato di oltre il 65% sopra il suo punto più basso di questo mese.

Anche Pepe, una moneta meme lanciata nel 2023, è salita a 0,000012$, un valore superiore al minimo di questo mese di 0,0000076$. Questo rally è avvenuto in un ambiente ad alto volume, il che significa che la tendenza al rialzo potrebbe continuare.

Nel frattempo, Dogwifhat (WIF) è salito a 2,50 dollari. Alcuni degli altri token con le migliori prestazioni sono stati AIOZ Network, Bitcoin SV, Bitcoin Cash e Brett. Ecco alcune buone notizie che potrebbero spingere i token più in alto.

Bitcoin è salito sopra un punto di resistenza chiave

Copy link to section

La prima buona notizia che potrebbe aiutare a spingere più in alto i token Pepe, Book of Meme e Dogwifhat è l’azione dei prezzi di Nitcoin. Come mostrato di seguito, lunedì Bitcoin ha fatto due cose importanti.

In primo luogo, si è spostato sopra il lato superiore del modello grafico a cuneo allargato, un popolare segnale rialzista. Nella maggior parte dei casi, questo modello porta ad un forte breakout rialzista. Poiché questo modello si è verificato dopo la crescita del Bitcoin, all’inizio di quest’anno, può anche essere classificato come un modello di bandiera rialzista.

Grafico dei prezzi Bitcoin

In secondo luogo, Bitcoin ha testato nuovamente il punto di resistenza cruciale a 70.000 dollari per la prima volta da giugno. Questo è un livello psicologico importante che potrebbe indicare un ulteriore rialzo.

Inoltre, ulteriori dati mostrano che l’open interest di Bitcoin nel mercato dei futures è salito al livello record di oltre 38 miliardi di dollari. Si tratta di un forte ritorno per un asset il cui open interest è sceso a 27 miliardi di dollari l’8 luglio. Un interesse più elevato è un segnale positivo che un asset ha una maggiore domanda e che il prezzo continuerà a salire.

Open interest dei futures Bitcoin

Bitcoin è un denominatore importante per le altcoin perché si comportano bene quando Bitcoin è in un forte trend rialzista. Ad esempio, la maggior parte di essi è balzata a un livello record a marzo mentre Bitcoin è salito al suo massimo storico.

Anche Solana è fiorente

Copy link to section

L’altra notizia importante per le monete meme come Dogwifhat e Book of Meme è che il prezzo di Solana sta andando bene. Lunedì il token Solana è salito al massimo di 194,30 dollari, il livello più alto dal 1° aprile di quest’anno. È salito di oltre il 60% dal suo punto più basso questo mese.

I parametri on-chain di Solana stanno andando bene mentre le risorse DeFi e le commissioni addebitate dalla rete continuano a salire. Secondo DeFi Llama, ha guadagnato oltre 2 milioni di dollari in commissioni nelle ultime 24 ore .

Solana è una blockchain importante perché è diventata la rete di riferimento per gli sviluppatori di monete meme che la adorano per le sue velocità elevate e i bassi costi di transazione.

Solana DeFi TVL è in aumento

L’open interest delle monete meme è in aumento

Copy link to section

Nel frattempo, i dati di CoinGlass mostrano che l’open interest nel mercato dei futures è in aumento. Lunedì l’open interest di Pepe è salito a 131 milioni di dollari, rispetto al minimo da inizio anno di 83.000 dollari.

Inoltre, l’open interest di Dogwifhat è salito a 316 milioni di dollari, mentre quello di Book of Meme è salito a 113 milioni di dollari, il suo punto più alto dal 7 giugno. È aumentato dal minimo mensile di quasi 50 milioni di dollari.

La stessa tendenza si sta verificando nel mercato spot dove anche il loro volume è aumentato. Il volume giornaliero di Pepe ammontava a oltre 830 milioni di dollari, mentre Dogwifhat e Book of Meme avevano rispettivamente 375 milioni e 425 milioni di dollari. Questi numeri indicano che esiste una forte domanda per queste monete meme, che quest’anno hanno sovraperformato Bitcoin.

Grafico degli interessi aperti BOME di CoinGlass

L’indice di paura e avidità è in aumento

Copy link to section

Le monete meme come Book of Meme, Pepe e i token WIF sono aumentate a causa della continua avidità nel mercato. I dati mostrano che lunedì l’indice di paura e avidità è salito alla zona di avidità di 63, il punto più alto in oltre una settimana. Nella maggior parte dei casi, questi token funzionano bene quando c’è paura nel mercato.

Questa tendenza si è verificata dopo l’evento Bitcoin dello scorso fine settimana a Nashville, dove Donald Trump, Robert Kennedy e altri leader hanno parlato della moneta. Donald Trump ha affermato di essere molto ottimista su Bitcoin e che sosterrà la creazione di un fondo Bitcoin.

Michael Saylor, capo di MicroStrategy, ha osservato che Bitcoin aumenterà fino a superare i 13 milioni di dollari in futuro. Se ciò accade, significa che le partecipazioni della sua azienda varranno oltre 2,86 trilioni di dollari.

Guardando al futuro, il prossimo catalizzatore chiave da tenere d’occhio sarà l’imminente decisione della Federal Reserve. Se la banca farà ciò che si aspettano gli analisti, sarà un altro segnale rialzista per Bitcoin e altre monete meme.

Gli economisti ritengono che la Fed deciderà di lasciare invariati i tassi di interesse per poi puntare ad un taglio nella riunione di settembre.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.