L’AI Act dell’UE apporta cambiamenti radicali per i giganti tecnologici statunitensi

L’AI Act dell’Unione Europea, la prima legislazione completa di questo genere, entra in vigore oggi, segnalando un cambiamento significativo per le aziende tecnologiche di tutto il mondo.

Rivolta principalmente alle principali aziende statunitensi, la legge impone norme rigorose sullo sviluppo, l’utilizzo e la conformità dell’intelligenza artificiale, promettendo impatti di vasta portata.

Regolamentazione basata sul rischio: regole diverse per rischi diversi

La legge sull’intelligenza artificiale implementa un quadro normativo basato sul rischio, distinguendo tra le applicazioni in base al loro potenziale impatto sociale.

Le applicazioni di intelligenza artificiale ad alto rischio, come veicoli autonomi, dispositivi medici e sistemi decisionali sui prestiti, devono affrontare requisiti rigorosi.

Questi includono valutazioni obbligatorie del rischio, set di dati di formazione di alta qualità, registrazione di routine delle attività e documentazione dettagliata condivisa con le autorità per garantire la conformità.

L’intelligenza artificiale generativa è soggetta a una supervisione rigorosa

L’intelligenza artificiale generativa, inclusi sistemi come GPT di OpenAI e Gemini di Google, è etichettata come intelligenza artificiale “generale” ai sensi della legge.

Questi modelli, progettati per svolgere un’ampia gamma di compiti, devono rispettare le leggi dell’UE sul diritto d’autore, rilasciare informative sulla trasparenza sui metodi di formazione e sottoporsi a test regolari e misure di sicurezza informatica.

La legge prevede alcune eccezioni per i modelli open source, a condizione che rendano i loro parametri accessibili al pubblico e non comportino rischi sistemici.

Le principali aziende tecnologiche statunitensi, come Microsoft, Google, Amazon, Apple e Meta, sono influenzate in modo significativo dalle nuove normative.

Queste aziende, fortemente investite nell’intelligenza artificiale e dipendenti da massicce infrastrutture cloud, devono ora soddisfare i rigorosi requisiti dell’AI Act.

La legge si applica a qualsiasi organizzazione che opera all’interno dell’UE, indipendentemente dalla sua ubicazione, garantendo un controllo completo.

Sanzioni severe per chi non rispetta le norme

Le violazioni dell’AI Act potrebbero comportare multe fino a 35 milioni di euro (41 milioni di dollari) o al 7% dei ricavi annuali globali, a seconda di quale sia il valore più alto.

Questo è più severo delle sanzioni previste dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), che limitava le sanzioni a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato globale annuo.

L’Ufficio europeo per l’intelligenza artificiale, istituito all’inizio di quest’anno, supervisionerà la conformità e l’applicazione delle norme, garantendo che le aziende trasgressori affrontino ripercussioni sostanziali.

Periodi transitori e disposizioni future

Sebbene la legge sull’intelligenza artificiale sia ora in vigore, la maggior parte delle disposizioni non entrerà in vigore fino al 2026. I sistemi di intelligenza artificiale per scopi generali, come ChatGPT e Gemini, hanno un periodo di transizione di 36 mesi per raggiungere la conformità.

Questo approccio graduale offre alle aziende il tempo di adattare le proprie pratiche al nuovo panorama normativo.

Se da un lato l’AI Act mira a mitigare i rischi associati all’IA, dall’altro riconosce anche l’importanza di promuovere l’innovazione. Ai modelli open source, cruciali per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, vengono concesse specifiche esenzioni purché soddisfino criteri di trasparenza e accessibilità.

Tuttavia, l’UE resta vigile contro i modelli che comportano rischi sistemici, garantendo che le misure normative non soffochino il progresso tecnologico.

L’AI Act esemplifica la crescente influenza dell’UE nella regolamentazione tecnologica globale. Analogamente al GDPR, che stabilisce nuovi standard per la privacy dei dati in tutto il mondo, l’AI Act dovrebbe stabilire un punto di riferimento per la governance dell’IA.

Imponendo multe significative e norme rigorose, l’UE mira a aprire la strada nel garantire uno sviluppo responsabile ed etico dell’IA.

Risposta del settore e prospettive future

Le aziende tecnologiche stanno già rispondendo alle nuove normative. Meta, ad esempio, ha limitato la disponibilità dei suoi modelli di intelligenza artificiale in Europa a causa di problemi normativi.

I severi requisiti della legge sull’intelligenza artificiale richiedono adeguamenti sostanziali nelle pratiche di sviluppo e implementazione dell’intelligenza artificiale.

Mentre le aziende affrontano questi cambiamenti, l’attenzione sarà focalizzata sul bilanciamento della conformità con l’innovazione continua.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.