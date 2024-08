Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Gli indici FTSE 100 e FTSE 250 hanno avuto una settimana impegnativa mentre la stagione degli utili societari continuava e giovedì la Banca d’Inghilterra (BoE) ha tagliato il suo primo tasso di interesse in oltre 4 anni.

Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Giovedì il Footsie è sceso a £8.283 dal massimo di questa settimana di £8.400, mentre l’indice FTSE 250 focalizzato sulle medie dimensioni veniva scambiato a £21.460.

Decisione sui tassi di interesse della BoE

Copy link to section

Una delle notizie più importanti del FTSE questa settimana è stata la decisione della BoE di iniziare a tagliare i tassi di interesse. Nella sua dichiarazione di giovedì, la banca ha tagliato i tassi di 25 punti base e ha lasciato intendere che altri erano in arrivo.

La banca lo ha fatto dopo la recente inflazione e le tendenze economiche del paese. Dati recenti hanno mostrato che l’indice dei prezzi al consumo (CPI) del paese è rimasto al target della banca del 2,0% negli ultimi mesi.

Allo stesso tempo, l’economia britannica ha mostrato una relativa resilienza. I dati più recenti sul PIL hanno mostrato che l’economia è cresciuta dello 0,4% a maggio, il doppio di quanto si aspettavano gli analisti. I PMI delle vendite al dettaglio, della produzione e dei servizi sono stati piuttosto solidi.

Tuttavia, in realtà, ci sono segnali che l’economia sta attraversando alcuni problemi chiave. Proprio questa settimana, Rachel Reeves, la nuova Cancelliera dello Scacchiere, ha notato che l’amministrazione si trova ad affrontare un buco di 32 miliardi di dollari e che potrebbe essere costretta ad aumentare le tasse.

Pertanto, gli analisti ritengono che la BoE taglierà i tassi una o due volte quest’anno, soprattutto se l’inflazione continuerà a scendere. In una nota, gli analisti di ING hanno affermato:

“Riteniamo che la Banca d’Inghilterra alla fine taglierà i tassi più velocemente di quanto il comitato sia attualmente disposto ad ammettere. Sospettiamo che i dati sull’inflazione dei servizi e sulla crescita dei salari miglioreranno nel corso dell’anno, rendendo il comitato più a suo agio nel procedere con almeno un ulteriore taglio quest’anno”.

La decisione della BoE è arrivata il giorno dopo che la Federal Reserve ha lasciato invariati i tassi di interesse e ha segnalato che un taglio dei tassi a settembre era sul tavolo.

I migliori guadagni del FTSE 100

Copy link to section

Questa settimana l’indice FTSE 100 ha reagito a diversi importanti utili statunitensi e britannici. Negli Stati Uniti, aziende come Amazon, Meta Platforms, Apple e Microsoft hanno pubblicato i loro risultati. I numeri di Apple sono stati migliori del previsto mentre Amazon ha avuto un trimestre difficile, che ha portato al downgrade da parte degli analisti di Piper Sandler.

Nel Regno Unito, Rolls-Royce ha pubblicato ottimi risultati finanziari e ha riaffermato la distribuzione dei dividendi agli investitori. Lo stesso è accaduto con International Consolidated Airline Group (IAG), che ha pubblicato ottimi risultati e ha riavviato anche i suoi pagamenti.

St. James Place, il più grande gestore patrimoniale del Regno Unito, ha pubblicato dati importanti che dimostrano che la sua ripresa è in corso. Altre società come Barclays, Next PLC e Shell hanno pubblicato numeri forti, il che spiega perché l’indice FTSE 100 è stato relativamente stabile.

Utili di Glencore e IHG

Copy link to section

Anche gli indici FTSE 100 e FTSE 250 saranno sotto i riflettori la prossima settimana poiché diverse grandi società dell’indice pubblicheranno i loro numeri.

Glencore, la gigantesca compagnia mineraria, sarà uno dei titoli più importanti del FTSE 100 da tenere d’occhio la prossima settimana. Mercoledì pubblicherà i risultati finanziari. Si tratterà di numeri notevoli perché saranno i primi da quando la società ha acquisito l’attività di carbone di Teck Resources.

I numeri arriveranno anche in un momento in cui alcuni investitori si oppongono al piano di Glencore di trasformare la sua attività nel carbone in un’attività autonoma. Proprio questa settimana, il Regno Unito ha accusato di corruzione Alex Beard, l’ex capo della sua attività di commercio di petrolio.

Non è chiaro se Glencore sarà coinvolta in questa causa, ma la performance del suo titolo lo indica. Giovedì il prezzo delle azioni Glencore è crollato a 415 centesimi, il punto più basso dal 26 marzo.

Intercontinental Hotels Group (IHG) sarà un’altra società FTSE 100 da tenere d’occhio poiché pubblicherà i suoi risultati mercoledì. Questi numeri verranno fuori quando il titolo è crollato a 7.620p, il suo punto più basso dal 24 febbraio. Ha anche formato un modello a doppio massimo che punta a ulteriori ribasso in vista.

Guadagni di IWG, Abrdn e WPP in vista

Copy link to section

Gli altri titoli principali del FTSE 250 da tenere d’occhio la prossima settimana saranno International Workplace Group (IWG), la società madre di Regus, HQ, BasePoint e OpenOffice. Anche IWG, rivale di WeWork, rilascerà i suoi numeri poiché le sue azioni rimangono del 20% al di sotto del punto più alto di quest’anno.

IWG ha beneficiato modestamente del crollo di WeWork poiché ora è diventata la più grande azienda del settore a livello globale.

Nel frattempo, Abrdn, una società di investimento in difficoltà, sarà tenuta sotto osservazione mentre pubblicherà i suoi numeri. Le sue azioni sono aumentate di quasi il 30% dal punto più basso di quest’anno poiché gli investitori prevedono un ritorno.

Infine, anche WPP, la più grande agenzia pubblicitaria, rilascerà i suoi numeri poiché le sue azioni rimangono in correzione. Ultimamente l’azienda ha avuto difficoltà poiché molte aziende hanno tagliato i budget di marketing per risparmiare sui costi.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.