Bybit annuncia l’uscita della Francia citando gli sviluppi normativi

Bybit sta chiudendo i suoi servizi in Francia, con l’exchange di criptovalute che cita i recenti sviluppi normativi per la decisione.

L’exchange di criptovalute, che si colloca tra i principali scambi di criptovalute e piattaforme di trading al mondo per volume, ha anche rilasciato una cronologia di quando i servizi e i prodotti non saranno disponibili per i suoi utenti nel paese.

“Alla luce dei recenti sviluppi normativi da parte dell’autorità di regolamentazione francese, Bybit smetterà di offrire i nostri prodotti e servizi a cittadini e residenti francesi”, ha scritto l’exchange.

Depositi e supporto P2P disabilitati a partire dal 2 agosto

Secondo l’avviso indirizzato agli utenti di Bybit in Francia, l’uscita dell’exchange inizierà il 2 agosto 2024 alle 8:00 UTC.

Da questa data, gli account dei clienti passeranno alla modalità “Solo chiusura”. Ciò significa che i clienti non potranno più aprire o aggiungere nuove posizioni né depositare fondi.

Bybit interromperà inoltre tutto il supporto per l’acquisto per gli utenti francesi. Nel frattempo, l’exchange disabiliterà i prodotti spot, l’acquisto con un clic e il P2P, tra gli altri servizi e prodotti.

Gli utenti devono chiudere tutte le posizioni aperte entro il 13 agosto 2024 alle 08:00 UTC. Tutte le posizioni aperte verranno liquidate dopo la scadenza specificata. In particolare, l’exchange continuerà a consentire i prelievi.

Tuttavia, gli asset fiat diversi dall’EUR verranno automaticamente convertiti in USDT a partire dall’8 agosto 2024.

E dopo?

Come notato, Bybit cita il contesto normativo francese come ciò che ha informato la decisione di interrompere le operazioni nel paese. Sebbene l’annuncio non offra ulteriori dettagli sugli sviluppi normativi specifici, prevede di riaprire i servizi una volta che la società avrà ottenuto le licenze necessarie.

Ci scusiamo per gli eventuali disagi che ciò potrebbe causare e apprezziamo il vostro supporto e la vostra collaborazione mentre intensifichiamo i nostri sforzi per soddisfare i requisiti normativi. Ci auguriamo di potervi servire nuovamente nel prossimo futuro una volta ottenute le licenze appropriate che ci consentiranno di farlo.

Regolamento MiCA

La decisione di Bybit di porre fine al supporto per gli utenti francesi avviene nel contesto di un crescente controllo sugli scambi di criptovalute mentre l’Unione Europea implementa la regolamentazione sui mercati in cripto-asset (MiCA).

Coinbase e Circle sono tra le principali società di criptovalute ad ottenere le approvazioni necessarie per offrire i propri servizi ai clienti nell’UE.

Nel frattempo, Uphold e Binance sono alcuni degli scambi che si sono mossi per rimuovere o limitare le stablecoin non autorizzate durante l’implementazione di MiCA.

La chiusura dei suoi servizi da parte di Bybit in Francia fa seguito all’aggiornamento normativo del paese che rende più difficile il processo di ottenimento delle licenze.

L’autorità di regolamentazione francese Autorité des marchés financiers (AMF) ha annunciato modifiche al regolamento sui fornitori di servizi di asset digitali (DASP) nell’ottobre 2023.

