Il mercato azionario giapponese crolla ai minimi di 8 mesi dopo il rialzo dei tassi della BOJ: quali prospettive per gli investitori?

Il mercato azionario giapponese è crollato ai minimi di otto mesi venerdì, in seguito alla decisione della Banca del Giappone (BOJ) di aumentare i tassi di interesse di riferimento al livello più alto dal 2008.

Questo calo, durato due giorni consecutivi, ha scosso investitori e analisti, portando a una significativa volatilità del mercato.

Il Nikkei 225 è crollato del 5,81% chiudendo a 35.909,7, segnando il giorno peggiore da marzo 2020 e scendendo sotto la soglia dei 36.000 per la prima volta da gennaio.

Nel frattempo, il più ampio indice Topix ha registrato una perdita ancora maggiore, pari al 6,14%, chiudendo a 2.537,6, segnando il giorno peggiore degli ultimi otto anni.

La giornata peggiore per il Nikkei 225 da marzo 2020

Questo forte calo contrasta nettamente con la performance del Nikkei meno di un mese fa, quando raggiunse il massimo storico di chiusura di 42.224,02 l’11 luglio.

L’improvvisa flessione ha scatenato discussioni tra gli analisti sulla traiettoria futura dei mercati giapponesi. Bruce Kirk, Chief Japan Equity Strategist presso Goldman Sachs, ha descritto la situazione come una “fase di transizione” durante un’intervista con la CNBC.

Il recente rally dei mercati azionari giapponesi è stato guidato da tre fattori principali: la debolezza dello yen a vantaggio degli esportatori e delle banche blue-chip, le aspettative di normalizzazione della politica monetaria e la riforma della governance aziendale.

Tuttavia, il recente rialzo dei tassi da parte della BOJ ha alterato queste dinamiche.

“Le regole del gioco sono decisamente cambiate, in particolare per quanto riguarda tassi e FX”, ha osservato Kirk.

Gli investitori stanno ora rivalutando il loro posizionamento settoriale alla luce del nuovo contesto economico.

Passaggio ai titoli focalizzati sulla domanda interna

Nonostante i forti cali, c’è un lato positivo in questo riposizionamento.

L’interesse degli investitori per le società giapponesi a piccola e media capitalizzazione è in aumento per la prima volta in circa tre anni.

Queste società, con una maggiore esposizione alla domanda interna e una ridotta vulnerabilità alle fluttuazioni dei cambi, stanno diventando più attraenti per gli investitori.

Kirk ha sottolineato che “le persone sono ora alla ricerca di aree maggiormente incentrate sulla domanda interna, e questo sta davvero riportando l’interesse sulle small e mid-cap del Giappone”.

Kirk ha delineato due possibili ragioni dietro l’attuale rivalutazione a seguito dell’aumento del tasso della BOJ.

In primo luogo, c’è scetticismo tra gli investitori sulla capacità dell’economia giapponese di gestire un aumento del tasso di riferimento di 25 o 50 punti base.

In secondo luogo, ci sono preoccupazioni circa la redditività delle società giapponesi, con lo yen scambiato al di sotto di 150 rispetto al dollaro. Al momento, lo yen viene scambiato a 149,4 contro il biglietto verde, dopo essere sceso sotto il livello di 150 dopo la decisione della BOJ di mercoledì.

I mercati giapponesi sono stati i migliori dell’Asia lo scorso anno e sono rimasti forti fino a giugno di quest’anno.

La recente flessione segna un cambiamento significativo, ma analisti come Kirk ritengono che la storia del rally del mercato non sia del tutto interrotta.

Invece, la narrativa si sta evolvendo, e questa evoluzione sarà probabilmente accompagnata da una continua volatilità e da una rotazione settoriale aggressiva.

La rivalutazione da parte degli investitori indica una ricerca di nuove opportunità in un panorama economico in evoluzione.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.