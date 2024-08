La Turchia blocca Instagram in seguito alle polemiche sui post di cordoglio per Ismail Haniyeh

L’autorità di regolamentazione dell’infotech turca, l’Autorità per le tecnologie dell’informazione e la comunicazione (BTK), ha bloccato l’accesso a Instagram.

La decisione, annunciata il 2 agosto, ha lasciato milioni di persone senza accesso alla popolare piattaforma di social media, sia su desktop che su app mobili. La BTK non ha fornito una ragione o una durata specifica per il divieto.

Critiche sulla moderazione dei contenuti

La mossa arriva sulla scia di una polemica che coinvolge Fahrettin Altun, direttore delle comunicazioni della presidenza turca.

Il 31 luglio, Altun ha criticato pubblicamente Instagram per aver bloccato i post di cordoglio relativi alla morte di Ismail Haniyeh, una figura chiave del gruppo militante palestinese Hamas.

Altun ha etichettato le azioni di Instagram come “censura, pura e semplice” ed ha espresso frustrazione per il fatto che la piattaforma non abbia citato alcuna violazione delle politiche come base per la sua decisione.

Al momento, la società madre di Instagram, Meta Platforms Inc., non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito al divieto o alle accuse di Altun.

La mancanza di risposta ha ulteriormente alimentato speculazioni e dibattiti sulle motivazioni dietro sia le decisioni di moderazione dei contenuti di Instagram che il successivo divieto della Turchia.

Contesto storico dei divieti sui social media in Turchia

Questo non è il primo caso di blocco delle piattaforme di social media in Turchia. Negli ultimi dieci anni, il governo turco ha imposto divieti simili su piattaforme come Twitter, Facebook e YouTube, spesso adducendo ragioni legate alla sicurezza nazionale, all’ordine pubblico o alla protezione dei cittadini da contenuti dannosi.

Questi divieti sono stati generalmente temporanei, della durata da poche ore a diversi giorni, ma hanno suscitato notevoli proteste pubbliche e preoccupazioni per la libertà di espressione.

Potenziali implicazioni

Il divieto di Instagram potrebbe avere implicazioni di vasta portata sia per gli utenti turchi che per la piattaforma stessa. Instagram è una delle piattaforme di social media più popolari in Turchia, con milioni di utenti attivi che si affidano ad essa per comunicazione, intrattenimento e affari.

L’improvvisa inaccessibilità della piattaforma interrompe queste attività, portando potenzialmente a ripercussioni economiche e sociali.

Inoltre, questo incidente solleva interrogativi sulle questioni più ampie di censura e moderazione dei contenuti sulle piattaforme globali.

La tensione tra le normative nazionali e le politiche delle multinazionali tecnologiche continua a essere una questione controversa, evidenziando le complesse dinamiche di governance nell’era digitale.

Il futuro della comunicazione digitale in Turchia

La situazione attuale rimane fluida e non è chiaro quanto durerà il divieto o quali condizioni potrebbero portare alla sua inversione. Nel frattempo, gli utenti turchi possono scegliere tra mezzi alternativi di comunicazione e condivisione di contenuti.

Il divieto serve anche a ricordare le sfide e i dibattiti più ampi che circondano i diritti digitali, la libertà di espressione e il ruolo dei social media nella società contemporanea.

Mentre la Turchia continua ad affrontare queste sfide, la comunità internazionale osserverà da vicino. L’esito di questa situazione potrebbe costituire un precedente per il modo in cui altri paesi e piattaforme gestiranno conflitti simili in futuro.

Per ora, sia gli utenti turchi che gli osservatori globali attendono ulteriori sviluppi e potenziali soluzioni a questo problema in corso.

