Il CEO di BlackRock definisce Bitcoin uno strumento finanziario legittimo: cosa significa per Poodlana?

Larry Fink, amministratore delegato di BlackRock Inc, ha ammesso che cinque anni fa la sua opinione su Bitcoin era sbagliata e che BTC è uno “strumento finanziario legittimo”.

La più grande criptovaluta al mondo per capitalizzazione di mercato è stata piuttosto volatile negli ultimi mesi, con il suo prezzo che ha toccato un massimo di 73.000 dollari per poi crollare fino a circa 55.000 dollari.

Attualmente viene scambiato poco più di 60.000 dollari.

Fink vede Bitcoin come “l’oro digitale”

Fink ora crede nel Bitcoin come asset in cui investire “quando sei più spaventato per il fatto che i paesi svalutano la loro valuta a causa di deficit eccessivi”.

Il CEO di BlackRock vede BTC come “oro digitale” che offre maggiore controllo finanziario ai suoi investitori.

Questa settimana l’amministratore delegato ha ribadito la sua posizione positiva su Bitcoin durante il programma “Squawk on the Street” della CNBC. Ed ecco perché potrebbe essere positivo anche per aziende del calibro di Podlana (POODL).

La forza di Bitcoin potrebbe riflettersi in Poodlana

Se si crede all’ottimismo del CEO di BlackRock Larry Fink su Bitcoin, ciò potrebbe essere di buon auspicio anche per Poodlana poiché BTC è il leader nel settore. Qualunque direzione prenda, il resto del mercato delle criptovalute tende a muoversi nella stessa direzione.

Quindi, se la visione rialzista di Fink su Bitcoin si dovesse concretizzare e rafforzarsi ulteriormente nei prossimi mesi, anche i nuovi progetti sulla scena, come Poodlana (POODL) potrebbero guadagnare.

La buona notizia è che Fink non è l’unico ad essere positivo su Bitcoin. Gli analisti di Standard Chartered prevedono che la risorsa digitale raggiungerà i 100.000 dollari di valutazione entro la fine del 2024. Puoi trovare ulteriori informazioni su Poodlana a questo link.

POODL non richiede un capitale enorme

Potrebbe valere la pena comprare la meme coin basata sulla moda, POODL, che alimenta la crypto piattaforma Poodlana ad agosto poiché è, in un certo senso, molto più accessibile di Bitcoin al momento in cui scrivo.

Ammettiamolo, BTC a oltre 60.000$ potrebbe non essere un investimento adatto per un trader medio con un capitale limitato. Ma POODL a 0,0375$ ti offre solo un mezzo per sfruttare la forza prevista in Bitcoin a una frazione del suo prezzo.

Il token Poodlana è attualmente in prevendita, durante la quale il suo prezzo aumenta ogni 72 ore. Anche costruire una posizione iniziale in POODL può essere entusiasmante poiché le meme coin hanno una storia di crescita esplosiva nelle fasi iniziali. Clicca qui per saperne di più su Poodlana (POODL).

La prevendita di Poodlana continua a crescere

Un fattore che in genere suggerisce che un investimento è buono è la domanda, ed è qualcosa di cui la prevendita Poodlana ha sicuramente.

Sono passati solo pochi giorni da quando POODL ha lanciato la sua prevendita di un mese. Tuttavia, ha già lanciato più di 4,6 milioni di dollari, il che segnala un solido interesse da parte della community degli investitori.

Inoltre, il team dietro Poodlana ha promesso l’inserimento nell’elenco entro un’ora dalla prevendita. Ciò potrebbe aggiungersi all’elenco dei motivi per cui potrebbe essere un’ottima idea costruire una posizione iniziale in POODL.

Tieni presente che hanno in programma di lanciare eventualmente una piattaforma di staking e di introdurre anche airdrop e bonus esclusivi. Quindi, probabilmente la squadra di Poodlana non è qui solo per la pompa e lo scarico. Visita subito il sito web POODL per saperne di più.

