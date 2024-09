I futures del mais crollano sotto i 4 dollari per bushel: il mercato si trova ai livelli più bassi degli ultimi 4 anni

I futures del mais sono crollati sotto i 4 dollari per bushel in agosto, toccando il livello più basso in oltre quattro anni.

Questo drammatico declino ha sconvolto il mercato del mais, guidato da una delicata interazione tra offerta abbondante e domanda debole. Con cambiamenti significativi nelle scorte globali e nelle previsioni di produzione, il mercato del mais sta attraversando un periodo di maggiore incertezza.

Aumento dell’offerta e calo della domanda

Il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) prevede un notevole aumento delle scorte mondiali di mais per la campagna di commercializzazione 2024/2025, prevedendo un aumento a 311,6 milioni di tonnellate rispetto ai 309,1 milioni di tonnellate dell’anno precedente.

Inoltre, le proiezioni di produzione sono state riviste al rialzo a 1,23 miliardi di tonnellate.

Questo aumento dell’offerta ha sconvolto le dinamiche del mercato, rendendo necessaria una rivalutazione dell’equilibrio tra domanda e offerta.

Diversi fattori hanno contribuito al calo dei prezzi del mais. Le lente vendite all’estero non hanno soddisfatto le aspettative, portando a preoccupazioni per un eccesso di offerta.

L’imminente ingresso del Brasile, uno dei principali concorrenti sul mercato globale del mais, ha ulteriormente intensificato la pressione sui prezzi. Le incertezze economiche, compresi i timori di una recessione negli Stati Uniti e il calo dei ricavi agricoli, hanno aggravato le sfide del mercato.

L’attuale sentimento del mercato è carico di cautela.

L’incombente minaccia di un eccesso di offerta pone sfide significative ai coltivatori e ai commercianti di mais.

La debole domanda, unita ad un clima economico instabile, ha creato una situazione precaria nel mercato del mais.

Le prospettive della produzione globale di cereali sono state riviste al rialzo

In mezzo alle turbolenze del mercato del mais, l’Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) ha aggiornato le sue previsioni per la produzione globale di cereali nel 2024.

La FAO prevede ora un aumento di 7,9 milioni di tonnellate (0,3%) rispetto alla stima di luglio, portando la produzione totale al massimo storico di 2.854 milioni di tonnellate.

Questa revisione è in gran parte attribuita al miglioramento delle previsioni per i cereali secondari, tra cui mais e frumento, che sono aumentati rispettivamente dello 0,4% e dello 0,3%.

Il miglioramento delle previsioni per i cereali secondari è dovuto principalmente ai rendimenti migliori del previsto in Argentina e Brasile. Nonostante ciò, si prevede che la produzione di mais del Brasile sarà significativamente inferiore ai livelli record raggiunti nel 2023.

Inoltre, le previsioni per la produzione di mais in Turchia e Ucraina sono state riviste al rialzo, compensando il calo in Indonesia, Africa meridionale e Pakistan, dove le condizioni di siccità e il calo dei prezzi hanno avuto un impatto sui rendimenti e sulle piantagioni.

Andamento della produzione di grano e riso

La FAO ha inoltre rivisto al rialzo le sue previsioni per la produzione globale di grano, spinta da prospettive più forti in Asia, in particolare in Pakistan, dove si prevedono livelli di produzione di grano senza precedenti.

Al contrario, il maltempo nelle principali regioni di coltivazione del grano della Federazione Russa ha moderato l’aumento della produzione globale di grano.

Da giugno, le previsioni della FAO sulla produzione globale di riso per la stagione 2024/25 hanno subito lievi aggiustamenti, con un aumento previsto dello 0,9% fino a un nuovo massimo di 535,1 milioni di tonnellate di risone.

Si prevede che il consumo globale di cereali nel 2024/25 raggiungerà i 2.856 milioni di tonnellate, in aumento dello 0,2% rispetto a giugno e dello 0,5% in più rispetto all’anno precedente. Il maggiore utilizzo di cereali secondari, come mais e orzo, per il consumo di mangimi e alimenti, sottolinea le dinamiche mutevoli nei mercati globali dei cereali.

L’attuale calo dei futures del mais evidenzia l’intricato equilibrio tra domanda e offerta e le forze del mercato esterno. Mentre il mercato del mais continua ad evolversi, le parti interessate devono rimanere vigili e adattabili per affrontare le sfide e le opportunità future.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.