Singapore introduce il processo di immigrazione biometrica senza passaporto all’aeroporto di Changi

Nel tentativo di semplificare e accelerare il processo di immigrazione, Singapore ha lanciato una sperimentazione innovativa che consente ad alcuni passeggeri di passare l’immigrazione all’aeroporto di Changi senza utilizzare i passaporti tradizionali.

Questa iniziativa sfrutta i dati biometrici, come il riconoscimento facciale e oculare, per semplificare il controllo delle frontiere, segnando un passo significativo nel più ampio sforzo di Singapore per modernizzare le sue operazioni aeroportuali.

Ridurre i tempi di attesa per l’immigrazione del 40%

A partire da lunedì, i residenti di Singapore che arrivano al Terminal 3 dell’aeroporto di Changi possono aggirare i controlli convenzionali dei passaporti attraverso un nuovo sistema di “autorizzazione senza token”.

Questo programma, che utilizza una tecnologia avanzata di riconoscimento visivo e facciale, promette di ridurre i tempi di attesa per l’immigrazione fino al 40%.

Entro settembre, il sistema si espanderà a tutti i terminal dell’aeroporto di Changi e sarà implementato anche all’aeroporto di Seletar e al Marina Bay Cruise Center entro dicembre 2024.

Il nuovo sistema biometrico è disponibile per i cittadini di Singapore, i residenti permanenti e i titolari di pass a lungo termine.

Inoltre, gli stranieri in partenza da Singapore possono utilizzare il sistema se hanno precedentemente registrato i propri dati biometrici, come i dati dell’iride, del viso e delle impronte digitali, presso gli sportelli di immigrazione manuali.

Tuttavia, i bambini sotto i sei anni sono esclusi da questo programma e devono continuare a utilizzare le corsie manuali per il processo di immigrazione.

L’Autorità per l’immigrazione e i checkpoint (ICA) di Singapore ha introdotto questo sistema biometrico come parte del suo “Nuovo concetto di autorizzazione”, che riflette un passo significativo verso la completa automazione della sicurezza delle frontiere.

L’ICA mira a far sì che il 95% dei viaggiatori utilizzi le corsie automatizzate entro l’inizio del 2026, mentre il restante 5% comprende coloro che non hanno diritto all’autorizzazione biometrica, come i bambini molto piccoli.

Sebbene vi sia stata una certa resistenza al sistema di elaborazione biometrica, le autorità sostengono che esso aumenti sia la sicurezza che l’efficienza, migliorando notevolmente l’esperienza di viaggio.

Autorizzazione tramite codice QR ai posti di controllo terrestri

Oltre all’elaborazione biometrica, Singapore ha anche implementato un metodo di sdoganamento senza passaporto che prevede codici QR autogenerati ai checkpoint terrestri.

Da maggio, i viaggiatori possono utilizzare i codici QR per entrare e uscire da due posti di blocco terrestri tra Singapore e la Malesia.

Questo sistema è progettato per gestire i valichi di frontiera dove non è possibile avvisare preventivamente i movimenti dei viaggiatori.

Sia i sistemi biometrici che quelli di codice QR fanno parte della più ampia strategia di Singapore per modernizzare e semplificare le operazioni di controllo delle frontiere. Queste innovazioni mirano a gestire i crescenti volumi di viaggiatori e ad affrontare le sfide poste dall’invecchiamento della forza lavoro.

L’incursione di Singapore nell’elaborazione biometrica riflette una tendenza globale in crescita. Sumesh Patel, presidente della SITA per la regione Asia-Pacifico, osserva che si prevede che circa l’85% degli aeroporti di tutto il mondo adotteranno una qualche forma di elaborazione biometrica entro i prossimi tre-cinque anni.

Questa tecnologia è pronta a migliorare la sicurezza, ridurre i tempi di attesa e migliorare l’efficienza complessiva del viaggio.

Poiché Singapore è all’avanguardia nell’innovazione del controllo delle frontiere, la sua implementazione di successo potrebbe costituire un precedente per altri paesi.

L’efficacia di queste iniziative potrebbe portare a un’adozione globale più ampia di metodi biometrici e di altri metodi senza passaporto, trasformando potenzialmente il futuro dei viaggi internazionali.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.