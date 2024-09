Il Giappone guida la ripresa dell’Asia dopo il caos di lunedì, ma gli analisti avvertono che la volatilità persisterà

Martedì le azioni giapponesi sono state scambiate in rialzo, guidando i guadagni in tutta l’Asia mentre si sono ripresi in modo significativo dalla svendita del mercato globale di lunedì che ha spazzato via miliardi a livello globale.

Martedì il Nikkei Stock Average a Tokyo ha chiuso in rialzo del 10,2%, recuperando gran parte delle perdite subite il giorno prima, quando era sceso di quasi il 13%.

Il declino è avvenuto nel mezzo di una svendita selvaggia innescata principalmente dai deboli dati sull’occupazione negli Stati Uniti che suggeriscono l’economia verso la recessione e anticipano una serie di tagli dei tassi da parte della Federal Reserve.

L’aumento dei tassi di interesse in Giappone ha ulteriormente portato alla liquidazione del carry trade sullo yen. Il Topix ha chiuso in rialzo del 9,30%.

L’indice Kospi della Corea del Sud ha registrato un rally di oltre il 3%, contribuendo ad una più ampia ripresa regionale dopo un calo di tre giorni.

L’indice indiano BSE Sensex ha aperto in rialzo dell’1% rispetto alla chiusura del giorno precedente di 78.759,40, un livello toccato dopo essere sceso del 2,7% lunedì.

Lo yen si è stabilizzato a circa ¥ 144.607 dopo il forte rialzo delle ultime settimane.

Negli Stati Uniti, i futures legati all’S&P 500 sono aumentati dell’1,5%, mentre il Nasdaq 100, ad alto contenuto tecnologico, è aumentato del 2,1% prima dell’apertura di New York.

I futures dell’Euro Stoxx 50 e del FTSE sono saliti dell’1%.

Tomo Kinoshita, stratega del mercato globale presso Invesco Asset Management a Tokyo, ha dichiarato a Bloomberg:

Con il rimbalzo delle azioni giapponesi, è probabile che anche il resto dei mercati asiatici si riprenda insieme oggi.

Poiché ieri l’entità del calo del prezzo delle azioni giapponesi si è rivelata molto superiore a quella dell’Europa e degli Stati Uniti, gli operatori di mercato ora riconoscono che la correzione del mercato giapponese di ieri è stata eccessiva.

La volatilità in Giappone, a livello mondiale, probabilmente persisterà, gli analisti avvertono di non rallegrarsi per ora

I mercati globali sono stati colpiti da una volatilità estrema, soprattutto da venerdì, quando sono stati pubblicati i dati sull’occupazione negli Stati Uniti.

Lunedì l’indice di volatilità CBOE basato sull’S&P 500 ha superato quota 60, toccando il livello più alto dal crollo del mercato durante la pandemia nel 2020. Successivamente è sceso a 23.

Mohamed A El Erian, capo consigliere economico di Allianz, ha dichiarato:

Con la ripresa delle azioni, guidate dal Giappone, molti saranno tentati di liquidare la volatilità degli ultimi giorni come tipica della natura selvaggia dei mercati meno liquidi e guidati dai trader. Un approccio migliore sarebbe quello di concentrarsi sull’importanza di ripristinare il duplice ancoraggio di una crescita solida e di una politica credibile da parte delle banche centrali.

L’ampio consenso tra gli analisti è che la reazione estrema del mercato di lunedì è stata probabilmente guidata da una combinazione di vendite forzate o tecniche e programmi di trading algoritmico in risposta a un forte aumento dello yen.

Gli analisti ritengono che i fondamentali non siano cambiati in modo significativo durante il fine settimana per giustificare una svendita così drammatica, indicando che il calo è stato più tecnico.

Nonostante il rimbalzo di martedì, ci si aspetta che i mercati rimangano volatili.

Gli analisti del Chief Investment Office di UBS hanno scritto martedì in un rapporto di ricerca che la volatilità a breve termine nel mercato azionario giapponese rimane poiché il mercato ora ritiene che il dollaro statunitense non si sia ancora stabilizzato rispetto al giapponese. yen.

“È troppo presto per concludere che il mercato azionario giapponese abbia toccato il fondo”, hanno affermato, aggiungendo che un’eventuale ripresa potrebbe verificarsi solo dopo che le società giapponesi pubblicheranno gli utili del primo semestre a ottobre, o anche dopo le elezioni presidenziali americane a novembre.

Gli analisti asiatici raccomandano di concentrarsi su titoli difensivi con qualità e rendimenti da dividendi durante questo periodo di instabilità del mercato.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.