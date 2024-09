La Reserve Bank of Australia mantiene il tasso di riferimento invariato al livello più alto degli ultimi 12 anni

La Reserve Bank of Australia ha lasciato invariati i tassi di interesse al 4,35%, il livello più alto degli ultimi 12 anni, affermando che l’inflazione è ancora troppo elevata e sta scendendo più lentamente del previsto.

Martedì la banca centrale ha mantenuto il tasso di interesse di riferimento per la sesta riunione consecutiva, una mossa ampiamente attesa dopo che l’inflazione del trimestre di giugno ha ampiamente soddisfatto le previsioni della RBA e le turbolenze dei mercati hanno iniziato a diffondersi in tutto il mondo.

“L’inflazione è scesa sostanzialmente dal suo picco nel 2022, poiché i tassi di interesse più elevati hanno contribuito a portare la domanda aggregata e l’offerta più vicine all’equilibrio. Ma l’inflazione è ancora leggermente al di sopra del punto medio dell’intervallo obiettivo del 2-3%,” la RBA disse.

La RBA ha affermato che le ultime proiezioni mostrano che ci vorrà ancora del tempo prima che l’inflazione raggiunga in modo sostenibile l’intervallo target.

I dati hanno rafforzato la necessità di restare vigili sui rischi al rialzo per l’inflazione e il Board non sta escludendo nulla. La politica dovrà essere sufficientemente restrittiva finché il Board non sarà sicuro che l’inflazione si stia muovendo in modo sostenibile verso l’intervallo target.